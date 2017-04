VIDÉO - "Dix pour cent" saison 2 se dévoile dans un premier trailer

publié le 04/04/2017 à 17:52

Juliette Binoche, Julien Doré, Fabrice Luccini, Isabelle Adjani, Christophe Lambert, Norman.. Les invités star de la série Dix pour cent ne devraient pas manquer dans la nouvelle saison. Le 19 avril prochain, les agents de cinéma de l'agence artistique ASK reviennent pour une deuxième vague d'épisodes sur France 2. Six nouveaux volets qui racontent comment l'agence va réussir à survivre au décès de son créateur et surtout à son rachat.



Un premier aperçu de la nouvelle saison a été publié dans le cadre du MipTV, festival de séries qui se tient à Cannes. Un trailer de deux minutes qui expose bien les nouvelles problématiques auxquelles sont confrontés les personnages incarnés par Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel ou encore Liliane Rovère. Ils vont encore une fois devoir gérer les caprices des célébrités, tenter de décrocher des nouveaux contrats, le tout en acceptant leur nouveau propriétaire interprété par l'acteur Assaâd Bouab.

Cette saison promet d'être beaucoup plus trash que la première, portée par son succès, avec une fin "en apothéose" d'après Michel Feller, le producteur qui précise que cette dernière prend place au festival de Cannes. Alors qu'une rumeur sur une apparition de François Hollande dans la série française a circulé pendant quelques jours, elle a finalement été démentie par le producteur Dominique Besnehard. Pendant la première saison, c'est notamment sa compagne Julie Gayet que les téléspectateurs ont pu voir aux côtés de Joey Starr.