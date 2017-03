Présidentielle 2017 : "il faut faire gaffe !" prévient Camille Cottin

publié le 24/03/2017 à 19:00

La comédienne et humoriste Camille Cottin fait son retour au grand écran avec Telle mère telle fille la fille, de Noémie Saglio, créatrice, scénariste et co-réalisatrice de Connasse. Dans cette comédie, l’interprète de Connasse joue le rôle de la fille de Juliette Binoche : "on nous demande souvent si on est sœur, parce qu’elle est hyper rock, limite adolescente, on peut parler d’une régression, et donc elle aime se faire entretenir par sa fille".



"Je suis la mère de ma mère", s’amuse Catherine Cottin, pour qui "les rôles sont inversés, mais la relation fusionnelle". Le scénario du film se noue au moment où mère et fille tombent enceintes en même temps, notamment, car Camille Cottin ignore que sa mère est enceinte de son ancien compagnon, Lambert Wilson. "Lambert il y allait vraiment à fond, on sentait que ça lui faisait vraiment plaisir de se balancer à 100% dans cette comédie", rapporte la comédienne.

En saluant la position de la sphère d’Hollywood, en opposition déclarée avec Donald Trump, Camille Cottin reste vigilante sur le scrutin présidentiel à venir : "il faut faire gaffe !" "Je n’imagine pas que ça puisse se produire, c’est parce qu’on n'imagine pas que c’est possible qu’il faut rester sur ses gardes", confie-t-elle en s’appuyant sur le précédent américain.