Liane Foly: "Certains artistes refusent de faire les Enfoirés"

publié le 04/03/2017 à 12:39

Même si les Restos du Coeur font moins bien que l'an dernier en perdant 1 million de téléspectateurs, l'émission signe pour l'instant le record d'audience de l'année toutes chaînes confondues. Pas étonnant que le programme soit exposé aux critiques. Jean-Marie Bigard avait émis des réserves sur le fonctionnement de l'association au micro d'Eric Dussart et de Jade dans On refait la télé: "Moi je n'étais pas d'accord sur deux trois trucs, notamment par exemple, de garder de l'argent qui n'était pas utilisé alors que ce n'était pas la volonté de Coluche." Il dénonçait également une forme de copinage: "Il y a des gens qu'auraient bien voulu participer. Il y avait Carlos qui était très copain avec Coluche - mais lui, il ne devait pas avoir tellement la carte - “Il vend des disques quand?”, avait-on demandé à l'époque. Ce à quoi j'avais envie de répondre: “ Et Karen Mulder, elle vend des disques quand?”.» (voir video ci dessous)

Invitée aujourd'hui d'On refait la télé, Liane Foly balaie toutes les critiques: "Il faudrait que certaines personnes qui sont assez récalcitrantes à tout ça viennent avec nous." Et de poursuivre: "Nous les artistes, on lâche tout pour cette cause, on prend 15 jours de nos vies chaque année. Pour ces concerts-là, nous sommes tous bénévoles. Quand on parle d’hôtel de luxe, ça n’existe pas. Nous sommes des bonnes âmes bienveillantes, on se sent utiles." Et concernant le casting des Enfoirés, si certains rêveraient d'en faire partie (cf video de Michèle Bernier), Liane Foly surprend en révélant que le contraire est fréquent: " Il y a aussi des gens qu’on appelle et qui refusent. Ca arrive tout le temps. Parce qu’ils choisissent d’autres causes, parce qu’ils n’ont pas envie de se déguiser, parce qu’ils n’ont pas envie d’être dans la même loge, de vivre en communauté pendant 10 jours (…) Il y a des gens qui ne sont pas humainement capables de supporter tout ça."

Liane Foly donne de sa voix pour défendre les Enfoirés, une voix suave à retrouver également sur son album Crooneuse, sur lequel elle fait swinguer les plus belles chansons françaises.

