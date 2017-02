L'actrice française serait soupçonnée d'un délit de fuite, après un accident de la route impliquant un piéton.

Crédit : VALERY HACHE / AFP Elsa Zylberstein lors du 67e Festival de Cannes

par Sylvain Zimmermann publié le 06/02/2017 à 19:49

L'actrice Elsa Zylberstein aurait été placée en garde à vue selon les informations de BFMTV. La comédienne actuellement à l'affiche d'un Sac de billes serait actuellement entendue dans un commissariat du IIe arrondissement de Paris. La star serait soupçonnée d'un délit de fuite observé après un accident sur la voie publique, impliquant un piéton. Selon les premiers éléments recueillis par BFMTV et Le Parisien, l'état de santé de ce dernier ne susciterait pas d'inquiétude.



L'ancienne compagne d'Antoine de Caunes et de Nicolas Bedos a une actualité particulièrement chargée dans les mois à venir. Elsa Zylbertstein est attendue dans Chacun sa vie, le film événement de Claude Lelouch, au casting impressionnant (Johnny Hallyday, Jean Dujardin, Christophe Lambert) et dans À bras ouverts, une comédie de Philippe de Chauveron aux côtés de Christian Clavier et Ary Abittan.