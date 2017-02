Eric Dupond-Moretti et la Justice

REPLAY - Avec l'avocat Eric Dupond-Moretti, retour à travers quelques affaires marquantes sur les dysfonctionnements du monde judiciaire.

par Jacques Pradel publié le 06/02/2017 à 11:30

Aujourd’hui dans l'Heure du Crime, à l’occasion de la publication du nouveau livre du célèbre avocat Eric Dupond-Moretti, « Directs du Droit », nous revenons avec lui sur les dysfonctionnements du monde judiciaire



On dit toujours que « qui aime bien, châtie bien ! » C’est le fil rouge du dernier livre de Maître Eric Dupond-Moretti. Avec lui, nous allons revenir sur quelques grands procès d’assises, qui l’ont particulièrement marqué jusqu’à déclencher des colères noires contre le fonctionnement parfois ubuesque du système judiciaire.



Nous allons ainsi évoquer le procès de Diane Mistler, une femme condamnée en appel à 18 ans de réclusion pour avoir, selon l’accusation, commandité le meurtre de son mari en manipulant son amant, le procès de Jacques Viguier, professeur de droit à l’université de Toulouse, acquitté du meurtre de son épouse disparue en février 2000, et acquitté deux fois en 2009 et 2010, malgré l’avis de l’accusation persuadé de sa culpabilité.



Mais aussi un procès beaucoup moins médiatisé, où deux hommes auraient pu être condamné à perpétuité, à la suite de la convocation dans le bureau du juge du seul témoin de la mort de la victime : un chien Dalmatien !



Nos invités

Eric Dupond-Moretti, avocat au barreau de Lille, auteur du livre "Directs du droit" coécrit avec Stéphane Durand-Souffland et paru la semaine dernière aux éditions Michel Lafon.

Directs du droit, d'Eric Dupond-Moretti avec Stéphane Durand-Souffland (Michel Lafon, 2017).

