publié le 20/07/2017 à 11:21

Le pouvoir des trois va-t-il de nouveau frapper ? C'est en tout cas ce qu'espèrent de nombreux fans de Charmed. En janvier dernier, on apprenait que la chaîne américaine The CW aurait commandé le script d'un premier épisode réadaptant la série dans une ville de Nouvelle-Angleterre, en 1976. Les interprètes des sœurs Halliwell ne devraient pas figurer au casting, avait alors rapporté E! News.



Un autre projet serait cependant en discussion. Le magazine américain In Touch Weekly affirme que les actrices Shannen Doherty et Alyssa Milano, qui incarnent respectivement Prue et Phoebe, seraient en discussion pour qu'un autre reboot du show qui les a fait connaître voit le jour.

Selon une source proche de la production, "elles espèrent que la série connaisse une seconde vie sur Netflix. Elles adoreraient jouer les mères de jeunes adolescentes". La source précise qu'elles essaieraient de convaincre Holly Marie Combs, qui incarne la troisième sœur Halliwell, de les suivre dans cette nouvelle aventure magique.

Qu'en est-il du personnage de Prue ?

La rumeur est cependant à prendre avec des pincettes : Shannen Doherty, qui incarne Prue, avait quitté Charmed au bout de la troisième saison après plusieurs disputes sur le plateau de tournage, et particulièrement avec sa collègue Alyssa Milano. Son personnage avait été tué pour permettre le départ de l'actrice, qui ne souhaitait plus jamais apparaître dans la série.



Depuis, les choses auraient changé : la bataille menée par l'interprète de Prue contre son cancer du sein aurait rabiboché les deux femmes, rapporte E! News. Si cette rumeur est confirmée, il reste désormais à savoir comment ce personnage pourrait faire son retour sur le petit écran.