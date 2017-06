publié le 06/06/2017 à 20:09

C'est sans doute l'un des shows les plus attendus des fans. Alors qu'on a appris très récemment que la série événement 13 Reasons Why allait avoir droit à une seconde saison, celle-ci intrigue énormément les fans : maintenant que l'histoire d'Hannah Baker a été racontée dans son intégralité et qu'on connaît les raisons de son suicide tragique, que peut bien réserver la seconde saison ?



Le producteur Brian Yorkey s'est laissé aller à quelques confidences au magazine américain Variety, à l'occasion de l'événement Netflix FYSee Space : "Hannah a raconté sa version des événements, mais il y a au moins douze adolescents qui ont une version différente de ce qui s'est passé, et qu'on n'a pas encore attendu", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Je ne pense pas que Hannah ait menti sur ses cassettes. Elle s'est approprié sa propre histoire, que d'autres s'étaient déjà emparés".

Les personnages raconteront-ils chacun leur point de vue sur les événements exposés dans la première saison ? Le mystère reste entier, alors que d'autres questions sur le futur des personnages devront trouver des réponses : Hannah et Jessica obtiendront-elles justice ? Qu'est-il arrivé à Alex ? Que prévoit Tyler ? Autant de questions laissées en suspens dont les réponses ne seront pas apportées avant 2018.