C'est officiel, 13 Reasons Why aura droit à une deuxième saison. L'annonce a ravi des milliers de fans de la série Netflix sur les réseaux sociaux, mais a également suscité beaucoup d'interrogations. La première saison racontait en effet l'histoire d'Hannah Baker, une lycéenne qui se suicide et laisse derrière elle treize cassettes expliquant les raisons de son geste. À la fin du dernier épisode, le contenu de chacune des cassettes a été révélé. Beaucoup s'imaginaient alors que l'histoire de Clay et d'Hannah était terminée.



Cette information a toutefois été démentie avec la sortie d'une vidéo annonçant une saison 2 et par les propos de Brian Yorkey, le créateur de la série. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, il explique que les prochains épisodes se concentreront sur les autres personnages, en plein deuil. Il a d'ailleurs dévoilé au journal américain quelques indices sur la suite tant attendue de cette série.

1. Une intrigue qui débute peu de temps après la première saison

Le créateur reste vague sur la question de la temporalité, mais suggère tout de même une chose : les treize prochains épisodes de la fiction se dérouleront quelques mois après la fin de la première saison. Netflix a également confirmé cette information à Elite Daily : "L'histoire reprend après la mort d'Hannah, et suit le long et complexe chemin des personnages vers la guérison".

2. Le retour d'Hannah et une nouvelle voix-off

On attendait la confirmation, Brian Yorkey l'a donnée : Hannah fera bien partie de la prochaine saison. Le personnage sera présent notamment grâce à des flashbacks. Le créateur l'a assuré, son histoire est loin d'être terminée. La question de la responsabilité de chacun dans la mort de la lycéenne restera très prégnante : "On explorera cette question avec le procès entre l'école et les parents d'Hannah", a-t-il notamment déclaré. "Cela nous ramènera dans le passé, dans l'histoire d'Hannah."



Une information qu'il avait déjà confirmée plus tôt, au Hollywood Reporter : "L'histoire d'Hannah n'est pas finie. Elle fait partie intégrante du chapitre suivant de la série et elle en est toujours le point central". Les allers-retours entre le passé et le présent feront ainsi totalement partie de cette saison 2. Chaque épisode aura également droit à une voix-off, très caractéristique de "13 Reasons Why". Mais particularité de cette nouvelle saison : ce ne sera pas celle d'Hannah.

3. Pas de cassette, mais un nouveau principe technologique

La première saison tournait entièrement autour des mystérieuses cassettes enregistrées par Hannah. Si Brian Yorkey avoue que ce serait étrange de reprendre le même principe pour la saison 2, un autre fil rouge technologique sera mis en place. "Les cassettes sont évidemment toujours dans l'esprit des gens. Mais il y aura quand même une autre sorte de technologie qui jouera un rôle très important dans la saison 2. Donc les cassettes ne seront plus l'élément central", explique-t-il.

4. Bryce pourrait répondre de ses actes

L'une des questions restées en suspens à la fin de la première saison concerne les conséquences des actions de Bryce. En effet, il a violé Hannah et Jessica, toute la bande est au courant mais choisit d'ignorer ce qui s'est passé. Mais selon Brian Yorkey, il devrait répondre de ses actes devant la justice dans la prochaine saison : "Jessica commence tout juste à se remettre de son viol, et nous avons un violeur qui n'a absolument pas été amené devant la justice. Laisser ces deux choses en suspens serait insupportable [...] et puis je veux voir quelqu'un frapper Bryce en plein visage ".



Le showrunner a également esquissé les intrigues et les questions qui seront abordées au cours de cette prochaine saison : quelles décisions prendra Tyler, qui cache des armes dans une malle ? Qu'est-il arrivé à Alex ? Est-ce que Jessica réussira à se remettre de son viol ? Il faudra patienter jusqu'en 2018, date de reprise de la série, pour obtenir ces réponses.