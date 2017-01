"Mes trésors" et "Nocturnal Animals" dans les sorties cinéma de la semaine

Deux comédies françaises et de bons films étrangers sont dans les sorties cinéma de cette semaine.

par Stéphane Boudsocq publié le 04/01/2017 à 10:00

Les premières sorties cinéma de cette année 2017 comprennent deux comédies françaises, qui ont un point commun : Camille Chamoux. On la retrouve dans Faut pas lui dire de Solange Cicuel, Jenifer et Arié Elmaleh, un film sur le couple et l'amitié plutôt réussi.



On la verra aussi dans Mes trésors de Pascal Bourdiaux avec Jean Reno et Reem Kherici. L'histoire ? Deux sœurs que tout sépare et qui ne se connaissent même pas vont se découvrir et faire équipe pour retrouver leur père biologique, un voleur international qui a décidé de les réunir autour du casse d'un Stradivarius à 15 millions d'euros. Improbable, le film ne vous fera pas mal aux neurones mais il se dégage de l’ensemble une bonne humeur et une pêche communicatives. Mes trésors à voir au cinéma ce mercredi 4 janvier.



On peut ajouter un autre film français mais qui n’est pas une comédie, Primaire d’Hélène Angel avec Sara Forestier, impeccable une fois encore dans le rôle d’une enseignante confrontée au quotidien d’une vie scolaire et à ses propres enfants. Il s’en dégage un bel esprit, avec des moments touchants qui percutent notre actualité sociétale mais l’ensemble donne l’impression d’avoir déjà vu le film ou d'avoir déjà vu ce sujet traité.

Des films internationaux de qualité

Avec d'abord Quelques minutes avant minuit de Juan Antonio Bayona dans lequel un jeune garçon tente de fuir la gravité sa vie, une maman malade et les moqueries de ses camarades, en se réfugiant dans un monde imaginaire et nocturne peuplé de créatures fantastiques, notamment un arbre millénaire qui va prendre vie. Visuellement, le film est entre Tim Burton et Harry Potter : le formidable jeune comédien Lewis McDougall est entouré, entre autres, de Sigourney Weaver.



Dans les autres sorties on peut signaler le deuxième film du couturier et homme d'affaires Tom Ford, Nocturnal Animals avec Amy Adams et Jake Gyllenhaal. Une riche galieriste délaissée par son mari va renouer avec son ex-époux et l'entraîne dans sorte thriller amoureux hypnotisant. On n’est pas loin de David Lynch par moments, c’est esthétiquement très beau mais attention certaines scènes sont déconseillées au jeune public.



On ajoute Neruda de Pablo Larrain avec Gael García Bernal dans la peau d’un inspecteur qui a traqué le célèbre sénateur chilien lors de sa destitution et sa tentative de fuite dans les années 40 et 50. C’est un vrai cours d’Histoire et un polar passionnant.

Un documentaire coup de coeur

Coup de coeur cette semaine pour un documentaire français, La vallée des loups de Jean-Michel Bertrand. Le titre dit tout : Bertrand est un amoureux des loups et il a décidé de leur consacrer ce film durant lequel il a essayé de se faire accepter par la meute, tournant au rythme des saisons et de ces animaux, au coeur des vallées oubliées notre pays. Les images sont sublimes et le message aussi : jusqu'où l'Homme doit-il aller pour comprendre la nature ?