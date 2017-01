Disney s'impose en tête des succès cinéma et Renaud est numéro 1 des ventes de disques en 2016.

par Stéphane Boudsocq , Steven Bellery publié le 04/01/2017 à 09:43

Quel est le top 5 des vainqueurs sur grand écran en France ? Zootopie, film d'animation de Disney, se place en tête du classement à 4,5 millions de spectateurs. En numéro deux on retrouve Les Tuches 2 d'Olivier Baroux vu par 4,6 millions de personnes, suivi par Vaiana autre film d’animation de Disney, à 3,8 millions de spectateurs. À la quatrième place The Revenant avec Leonardo DiCaprio, également à 3,8 millions, preuve que les spectateurs français aiment aussi du cinéma plus exigeant. Deadpool, film de super-héros de Marvel, ferme le classement.



C’est un bilan de 2016 en raccord avec le box-office de fin d’année. Animation et divertissement très grand public auront été à la fête et l'homme en rouge à la barbe blanche a gâté la maison Disney cette année. Vaiana film d’animation en partenariat avec RTL atteint désormais les 4,8 millions d'entrées en 5 semaines et Rogue One quasiment les 4 millions 2 en trois semaines d'après les chiffres du site CBO.FR.



Vaiana est un carton mondial qui place le studio californien très loin devant tous ses rivaux, ce qui ne veut pas dire que les autres films ne marchent pas, au contraire. C'est particulièrement vrai pour les comédies françaises : Demain tout commence avec Omar Sy qui a largement dépassé les 2 millions, Papa ou maman 2 fera un score final largement inférieur au premier volet mais atteint quand même les 1,2 millions d'entrées et À fond avec José Garcia confirme la côte d’amour du comédien auprès du public, même quand il fait de mauvais films : déjà 650 000 entrées.

Renaud en tête des ventes de disques

Celui qui a vendu le plus de disques en 2016 s'appelle Renaud. C’est le meilleur démarrage de l'année, même le meilleur démarrage de la décennie et la plus grosse vente de 2016. Renaud a écoulé plus de 725.000 exemplaires de son album éponyme et sa tournée triomphe. C’est un retour fracassant, il est numéro 2 des ventes en 2016.



Avec Encore Un Soir, Céline Dion signe encore un triomphe avec plus de 670.000 exemplaires vendus et poursuit sa carrière hors norme. Sur la troisième marche du podium on retrouve une joyeuse bande de gamins, les Kids United. C’est un immense succès populaire pour ces cinq jeunes enfants. Leur premier album a encore séduit 540.000 acheteurs, le second, paru à la fin de l'été, 435.000. Si on cumule les deux disques, Les Kids United sont donc premiers avec près d'un million de disques vendus.



On notera également les cartons de M. Pokora avec plus de 400.000 fans de ses reprises de Cloclo. Christophe Maé est en forme avec 350.000 galettes vendues, suivi par Les Enfoirés qui en ont vendu 250.000. Julien Doré plus de 220.000 en deux mois et demi d'exploitation. Quelques succès surprises ? Amir a dépassé les 100.000 ventes, Jain les 210.000 et Claudio Capéo les 220.000.