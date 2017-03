publié le 20/03/2017 à 10:40

Tanguy Viel est le gagnant du Grand Prix RTL-Lire 2017. Les 100 lectrices et lecteurs de notre jury, ont élu à une large majorité son roman, Article 353 du code pénal, publié aux éditions de Minuit, un titre qui ne passe pas inaperçu, mais on ne dira rien de cet article 353 pour ne pas déflorer la fin du livre. Tanguy Viel, est le 26e lauréat du Grand Prix RTL-Lire. L'auteur revient sur son prix, mais aussi sa carrière et ses influences avec Julien Bisson, rédacteur en chef du magazine Lire.



Article 353 du Code pénal, c'est une brève scène d'ouverture, 6 pages pas plus, qui vous coupe le souffle comme un plongeon dans l'eau glacée... Deux hommes sur un bateau pour une partie de pêche. Sans crier gare, l'un balance l'autre par-dessus bord puis rentre au port. Pourquoi ce geste insensé ?

Au chapitre suivant, on retrouve le meurtrier face au juge d'instruction. Les 160 pages suivantes seront sa longue confession et la révélation des clés de son crime. Un huis clos haletant, ponctué de retours en arrière vertigineux et une terrible question en suspens : un coupable peut-il être absous ? On en sait plus pendant le face-à-face du personnage avec le juge d'instruction. "C'était un espace romanesque merveilleux ce bureau et cela permettait au personnage de Kremer de recomposer son existence", explique l'auteur.

Un livre sur la culpabilité avec une dimension politique

Le meurtrier s'appelle Kermeur, un ancien ouvrier de l'arsenal de Brest qui a perdu toutes ses économies confiées à celui qui va devenir sa victime, Lazenec, un promoteur véreux qui lui avait fait miroiter la création d'un Saint-Tropez breton. Un beau salaud, ce Lazenec ! "C'était un peu la figure initiale. J'avais noté l'idée dans un petit dossier il y a longtemps", explique l'auteur. Et en même temps, il a tout perdu, c'est un roman sur la honte et la culpabilité d'avoir été berné. "Je crois que j'ai une très grande sensibilité à l'injustice. Je suis du côté de Kermer", poursuit Tanguy Viel.

"C'est le problème des gens qui ne sont pas du côté du pouvoir, ils cèdent, ils sont débordés par la présence de l'autre. La première image qui m'est venue pour construire la figure de l'escroc, c'est Bernard Tapie", explique Tanguy Viel. Il y a donc aussi une dimension politique dans le roman. Nous sommes dans les années 80, les années fric et Bernard Tapie, la gauche est au pouvoir et trahit ses idéaux en frayant avec le monde de l'argent et des affairistes.



"C'est vrai que j'avais besoin d'inscrire cette histoire dans un climat historique. C'est un peu l'image que j'ai des années 80 : c'est la présence de l'argent avec un socialisme qui m'intéresse", résume Tanguy Viel. "Dans ce roman-là, avoir un argument policier permettait d'explorer les atermoiements de Kermer. Le roman policier permet d'avoir des moteurs de narration très forts", poursuit l'écrivain.

3 jurés du Grand Prix RTL-Lire 2017 s'expriment sur "Article 353 du code pénal"

Le premier membre du jury du Grand Prix RTL-Lire 2017 à s'exprimer fait partie du jury de la librairie Charlemagne à La Seyne-sur-Mer dans le Var. Pour rappel, 20 librairies aux quatre coins de la France sont partenaires du prix. Cette lectrice s'appelle Valérie Birot et elle a souhaité évoquer un aspect bien précis du personnage principal d'Article 353 du Code pénal, Kermeur : "J'ai été énormément sensible à l'histoire qu'il a avec son fils (...) J'ai trouvé que c'était très bien écrit".



Jonathan Hindson du jury de la librairie Mollat : "Ce qui reste, c'est un regard à ras des hommes. Il n'y a pas de jugement, on peut retrouver cette humanité bafouée de nos jours. Cela m'est arrivé de rencontrer des gens d'une honnêteté relative et d'imaginer que si je pouvais les pousser d'un bateau ou du toit, ça serait pas mal". Tangu Viel avoue avoir ressenti ce genre de pulsions qui sont bien évidemment restées des fantasmes.



À la librairie Les Mots en marge de La Garenne-Colombes, Sylvie Boulègue, est enthousiasmée par le savoir-faire de Tanguy Viel : "La construction est éblouissante, parce qu'il n'y a pas de suspense, mais malgré tout, le récit est absolument haletant".

