publié le 20/03/2017 à 08:02

Fin du suspense. Le jury a voté, et a attribué le Grand Prix RTL-Lire 2017 à Article 353 du Code pénal de Tanguy Viel, avec 59 % des voix. Il s'agit de son septième roman, publié aux Éditions de Minuit. Le livre a été élu parmi les finalistes qui étaient :

Une femme au téléphone de Carole Fives (Gallimard-L'Arbalète), Sous le compost de Nicolas Maleski (Fleuve), Le Cas Malaussène de

Daniel Pennac (Gallimard) et Tout ce dont on rêvait de François Roux (Albin Michel). Tanguy Viel, est le 26e lauréat du Grand Prix-RTL Lire.



Chaque année, un jury composé de professionnels, de libraires et de lecteurs couronne le roman qui l’a le plus touché. Les rédactions de RTL et de Lire ont dans un premier temps sélectionné cinq romans qui ensuite ont été soumis à 20 libraires de 20 villes de France. À leur tour, ceux-ci ont composé des jurys régionaux au sein de leur clientèle. Au total 100 lecteurs de tous âges et de toutes catégories socioprofessionnelles ont choisi Le Grand Prix RTL-Lire 2017.

Un huis clos haletant

Couverture de "Article 353 du Code pénal" de Tanguy Viel Crédit : Les Éditions de Minuit

Les jurés du Grand Prix RTL-Lire sont tombés sous le charme du septième roman de Tanguy Viel, Article 353 du Code pénal. Un huis clos haletant, ponctué de flashbacks inoubliables. Il s'agit de l'un des grands livres de ce début d'année. 170 pages d'un plaisir intense qui saisit le lecteur dès la scène d'ouverture. Deux hommes sortent en mer pour une partie de pêche, l'un balance l'autre par-dessus bord froidement. Pourquoi ce meurtre ?

La remise du prix aura lieu le jeudi 23 mars, à 19 heures, lors de la soirée inaugurale du salon du livre de Paris, désormais baptisé, Livre Paris, qui se tiendra à la Porte de Versailles à Paris. L'événement sera marqué par d'autres temps forts, des dédicaces d'auteurs notamment. Du 24 au 27 mars, la plus belle offre de livres, c’est à Livre Paris. Accès gratuit pour les moins de 18 ans.