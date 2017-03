publié le 19/03/2017 à 10:14

Nous sommes à Naples, trois jours avant le Noël 1931. Le Centurion fasciste Garofalo et son épouse sont retrouvés dans leur appartement cossu, massacrés à l'arme blanche. Le commissaire Ricciardi et son fidèle lieutenant Maione sont chargés de l'enquête. Plus simple, ce n'est pas possible. Mais pas besoin de faire compliqué pour réussir un très bon polar et Maurizio de Giovanni le prouve une nouvelle fois.



Il utilise pour cela d'excellents ingrédients. Ricciardi et Maione, tout d'abord, deux flics hyper attachants et pas vraiment fans du Duce, l'un hanté par le souvenir de son fils tué par des malfrats, l'autre taciturne et beau comme un dieu, mais qui ne cède pas aux femmes qui le convoitent. Plus la Chose, comme l'appelle Ricciardi : sa faculté à entendre les derniers instants d'une personne à l'agonie. Qu'a dit Madame Garofalo, juste avant d'être saignée ? "Votre chapeau et vos gants". Et son mari ? "Je ne dois rien, absolument rien".

Un style efficace

Deuxième ingrédient, la fabuleuse ville de Naples, sa misère et ses splendeurs, son petit peuple et son aristocratie, dans la mâchoire d'acier de la dictature mussolinienne.

Et enfin Noël, fêté à Naples de façon grandiose et exubérante, mieux que partout ailleurs en Italie. Le tout mixé dans un style délicieux, élégant et efficace à la fois. Maurizio de Giovanni inaugure ainsi son nouveau cycle des enquêtes du commissaire Ricciardi.

Le Noël du commissaire Ricciardi vient de sortir chez Rivages.

