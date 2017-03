publié le 18/03/2017 à 14:51

À quoi ressemblera le métier d'éditeur dans les prochaines années ? Confrontées à une stratégie de marketing éditorial de plus en plus présente au sein du monde de l'édition, les maisons d'édition doivent s'adapter ou résister. Écrit par Éric Losfeld, le livre "Endetté comme une mule, ou la passion d'éditer", revient sur le métier d'éditeur et les interrogations qui font surface lors du choix de la publication d'un livre.



François Guérif a accepté d'écrire la préface du livre. "Pendant un moment, je me suis demandé si j'étais capable de le faire. Je me suis replongée dans le livre et je me suis lancé", a déclaré l'éditeur et créateur des éditions Rivages/Noir et Rivages/Thriller. Selon lui, "Endetté comme une mule" est un "bain de jouvence", pour ceux qui souhaitent soutenir l'édition avant l'aspect commercial. "Voilà enfin un éditeur qui vous parle des livres et qui ne vous parle pas du commercial avant de l'éditorial", se réjouit le critique.





Selon l'éditrice Joëlle Losfeld, exercer le métier d'éditeur a toujours été une passion. Elle affirme qu'elle n'a jamais édité un livre qui ne lui plaisait pas, tout simplement car elle ne "saurait pas les défendre". Cependant, elle l'admet : "Cela devient de plus en plus difficile, c'est vrai que les marketings commerciaux sont de plus en plus présents dans les maisons d'édition", déclare-t-elle avant de poursuivre : "On peut le faire, on ne deviendra peut-être pas riche parce que si on s'engage dans l'édition, c'est malencontreux si on a envie d'être riche".