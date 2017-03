La romancière Anna Gavalda fera son retour en librairie en mai prochain

publié le 15/03/2017 à 09:40

C'est une nouvelle qui fera plaisir aux lecteurs d'Anna Gavalda. La romancière, dont trois œuvres ont été adapté au cinéma et à la télévision comme Ensemble, c'est tout et 35 kilos d'espoir dévoilera son nouveau roman le 17 mai prochain. Intitulé Fendre l'armure chez Le Dilettante, son éditeur habituel. Ce sera un recueil de 7 nouvelles racontées par 7 personnages différents. Il faudra donc encore patienter avant d'en savoir plus sur cette nouvelle oeuvre qui devrait recevoir le même accueil que les précédents livres de la romancière.



Anna Gavalda est effectivement l'une des auteures françaises les plus populaires de sa génération. Elle est devenue célèbre avec Ensemble, c'est tout publié en 2004, adapté ensuite au cinéma avec Guillaume Canet et Audrey Tautou, entre autres. Son dernier roman La vie en mieux date de 2014. Il raconte l'histoire de Mathilde, 24 ans, un peu perdue dans sa vie, jusqu'au jour où elle rencontre par hasard un homme qui lui donne l'envie de tout changer.