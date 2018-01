Sorties au cinéma cette semaine : "Pentagon Papers" et "Hannah"

publié le 24/01/2018 à 11:25

Avant de passer en revue quelques unes des 12 nouveautés de la semaine, on jette un œil aux entrées des films sortis mercredi dernier avec CBO.fr. Michèle Laroque et Brillantissime prennent la première place avec un total proche des 300.000 entrées. 3 Billboards, les panneaux de la colère, grand favori des prochains Oscars avec Frances McDormand, en totalise lui 230.000.



Diane Kruger dans In the fade se contente de 130.000 spectateurs environ, mais le film est rude. Côté cumuls : Les Derniers Jedi a largement franchi le cap des 7 millions, Coco celui des 4,2 millions et Jumanji est au-delà des 3 millions d'entrées.

Pentagon papers avec Meryl Streep et Tom Hanks, c'est le combat de la direction et de la rédaction du Washington Post face à l'offensive de l'administration Nixon en 1971 pour obtenir le droit de publier un rapport accablant sur la guerre du Viêt-Nam. C'est l'acte de naissance de ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, celui de la presse face aux politiques. Un pouvoir aujourd'hui à nouveau vigoureusement combattu outre-Atlantique par Donald Trump à grands coups de "fake news" et autres insultes.

> Pentagon Papers / Bande-annonce officielle VF [Au cinéma le 24 janvier]

Le thriller "Hannah" avec Charlotte Rampling

Hannah est un film de l'italien Andrea Palla Oro, qui est une sorte de thriller mutique, oppressant et fascinant. Hannah est la femme d'un homme qui est incarcéré au début du film. On comprend vite qu'il a fait quelque chose de terrible, raison pour laquelle même le fils du couple ne veut plus voir ses parents et surtout pas sa mère qui défend son père coûte que coûte.



Car c'est ça que raconte Hannah, comment cette femme s'accroche au mirage de qui reste de son couple, de sa famille, de sa vie. Elle exprime peu son désarroi, réservant son état intime à son cours de théâtre. Et dans ce registre, Charlotte Rampling livre une prestation réellement impressionnante.

> HANNAH Bande Annonce (2018) Film Français