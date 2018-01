publié le 23/01/2018 à 18:05

14 ans après le succès des Indestructibles, Pixar s'apprête à sortir la suite des aventures de cette famille de super-héros et héroïnes qui tentent de vivre le plus normalement possible. Une aubaine pour les fans d'Elastigirl, M.Indestructible, sans oublier Jack-Jack, le petit dernier de la famille aux pouvoirs hallucinants.



Six mois avant la sortie des Indestructibles 2 (en juillet prochain), Pixar a dévoilé le casting des acteurs et actrices qui vont prêter leur voix aux personnages du film. L'occasion de découvrir qui sont les nouveaux et nouvelles venues dans cette aventure qui devrait faire un triomphe.

Le casting a d'ailleurs été dévoilé sous la forme de Google Arts & Culture, l'application qui permet de comparer une photo avec une oeuvre d'art. On retrouve Craig T. Nelson, Helen Parr et Sarah Vowell au doublage de Bob Parr/Monsieur Indestructible, Hel Parr/Elastigirl et Violet Parr, sans oublier Samuel L.Jackson pour Frozone et Brad Bird pour Edna Mode.

Bob Odenkirk des séries Breaking Bad et Better Call Saul se retrouve dans la peau de Winston Deavor, patron d'une entreprise de télécommunications pour les super-héros, Sophia Bush (Les Frères Scott) incarne de son côté Voyd, une fan d'Elastigirl, et Isabella Rossellini (Salior et Lula) est l'Ambassadrice qui souhaite légaliser le statut de super-héros.