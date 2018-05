Quelle est la différence entre les sigles et les acronymes ?

publié le 19/05/2018 à 10:11

"Le DRH de cette PME du BTP a reçu un SMS de son ORL lui prescrivant une IRM car il craint un AVC". Ce n’est pas très gai, mais cette phrase est farcie de sigles. Un sigle, selon Le Petit Larousse, est une "abréviation formée par une suite de lettres qui sont les initiales d'un groupe de mots". Par exemple, DRH pour directeur des ressources humaines ou AVC pour accident vasculaire cérébral.



Un acronyme n'est pas la même chose. C’est un sigle, mais qui a cette particularité de se prononcer comme un mot ordinaire. Par exemple, Otan, pour Organisation du traité de l’Atlantique Nord, ovni, pour objet volant non identifié, ou sida pour syndrome immunodéficitaire acquis.

Et il y en a sur lesquels l’usage hésite comme à l’époque de l’URSS, où certains préféraient parler de l’"Urss", donc prononcer ce sigle comme un acronyme. De même, il arrive que les économistes parlent de "pib" quand nous parlons de PIB, pour désigner le produit intérieur brut.

Les sigles et les acronymes s’écrivent normalement tout en majuscules. Mais Ovni, sida et quelques autres se sont tellement intégrés à la langue courante qu’ils ont acquis, avec le temps, le statut de substantifs à part entière. Ils prennent même la marque du

pluriel, alors que les sigles et les acronymes, normalement, sont invariables.

Le premier acronyme connu date du IVe siècle

Il y a aussi des acronymes, souvent les plus longs, qui peuvent s’écrire avec une

seule majuscule, au début, suivie de minuscules, comme Unesco ou Benelux. Mais

c’est une convention. On pourrait très bien les écrire tout en capitales. Benelux est

aussi un cas particulier, puisqu’il ne s’agit pas seulement des initiales de Belgique,

Nederland, Luxembourg mais des deux ou trois premières lettres du nom de chaque

pays.



Parfois on sait ce que représente un sigle mais on ne sait plus du tout de quels mots il est composé…Par exemple savez-vous ce que signifie le nom du vaccin BCG ? Ou la formule Cedex dans les adresses ? BCG est le bacille bilié de Calmette et Guérin. Si-si. Tandis que Cedex signifie « courrier d’entreprise à distribution exceptionnelle ».



On se plaint souvent que la vie moderne soit farcie de sigles et d’acronymes. Pourtant le premier acronyme connu vient de Rome et date du IVe siècle. C’est INRI, acronyme de l'expression latine Iesus Nazarenus, Rex Iudæorum, c'est-à-dire "Jésus le Nazaréen, roi des Juifs". Lol, non ?