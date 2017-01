C'est une grande première pour les Oscars, 4 films de la pop culture sont en lice pour remporter des statuettes : "Les Animaux Fantastiques", "Rogue One", "Suicide Squad" et "Star Trek : Sans Limites".

"Les Animaux Fantastiques" entrent dans la course aux Oscars

par Capucine Trollion publié le 24/01/2017 à 15:21

"Enfin !" peuvent s'écrier de nombreux spectateurs. Depuis 2009 et The Darknight de Christopher Nolan, les films de super-héros n'avaient pas la côte aux Oscars. C'est chose faite cette année ! La sélection officielle dévoilée le 24 janvier dans l'après-midi a eu son lot de surprises. Si les regards étaient principalement tournés vers Deadpool, fortement pressenti pour entrer dans la course aux Oscars, qui reste finalement sur la touche. Ce sont Suicide Squad, Star Trek : Sans limites, Rogue One et Les Animaux Fantastiques qui rejoignent la compétition. Un moment historique donc, qui atteindra son summum le 26 février, lors de la remise des prix.



Les Oscars 2017 s'annoncent très très bons. Pour la première fois en 8 ans, après l'Oscar posthume de Meilleur acteur pour Heath Ledger pour son rôle du Joker, ce sont 4 films du genre qui se retrouvent dans la compétition. Rogue One, qui a cartonné au box-office mondial avec son histoire des Rebelles est nommé dans la catégorie des Meilleurs effets spéciaux. On peut le comprendre, vu les scènes de combats époustouflantes et les batailles intergalactiques.



Suicide Squad de son côté, malgré un succès mitigé auprès des fans, se retrouve nommé pour le Meilleur maquillage, au coté de Star Trek : Sans Limites. Quant aux Animaux Fantastiques, le film qui prend place dans l'univers d'Harry Potter est en lice pour deux prix : Meilleur costume et Meilleur chef décorateur. Il faut dire que le réalisateur a fait fort pour plonger les spectateurs dans l'ambiance du New York des années 30. Rendez-vous le 26 février prochain pour découvrir si l'un ou plusieurs de ces quatre films seront récompensés de la célèbre statuette.