Manau et les Frères Cohen sont dans "Laissez-vous tenter" de l'été

publié le 21/07/2017 à 10:54

Martial Tricoche, du groupe Manau revient sur la genèse de leur premier album, Panique Celtique. Publié début juillet 1998, la France vibre au son de ce hip-hop à la sauce cornemuse, représentant 2 millions de single vendus, 1 million d'album écoulé. Cet immense succès lui vaut la Victoire de l'album rap en 1999. "Je n'ai pas voulu en faire mon métier tout de suite, c'était ma passion et je ne savais pas que je pouvais en vivre", raconte le chanteur à propos de son amour pour la musique. Il alterne entre son travail à l'usine et la conception de cet album, l'écrivant à l'usine sur des palettes.



Sa rencontre avec Cédric Soubiron va tout changer : "Avec mes textes un peu différents, il a eu l'idée de m'accompagner avec de la cornemuse et des harpes pour suivre un peu mes textes." Le texte de La Tribu de Dana emballe les deux compositeurs, qui décident d'en faire une maquette. Le chien du forgeron s'inspire lui d'une histoire vraie irlandaise. "Lorsque l'album sort, il est numéro 1 des ventes, je veux retourner à l'usine et on me dit non. Il y a un bouleversement psychologique incroyable."

"Article 353 du Code pénal" de Tanguy Viel

Un titre quelque peu dissuasif, mais dont le sens s'éclaire une fois le livre refermé, et qui cache l'un des grands romans de l'année ne serait-ce que par sa scène d'ouverture à couper de souffle : deux hommes sur un bateau pour une partie de pêche, l'un jette l'autre à la mer et rentre au port. Toute la suite du livre sera sa lente confession sur ce crime incompréhensible. L'auteur Tanguy Viel explique : "Cela fait 20 ans que je me dis que ça serait beau de faire un livre qui se passe dans le bureau d'un juge. Pendant longtemps je ne l'ai pas fait, là c'est venu assez naturellement."

Couverture de "Article 353 du Code pénal" de Tanguy Viel Crédit : Les Éditions de Minuit

Article 353 du Code pénal soulève des questions implicitement : Un coupable peut-il être absous ? Peut-on répondre à la violence des escrocs en col blanc par la violence physique ? Pour Tanguy Viel, "Un roman permet de faire ça et c'est une forme de réparation comme une autre certes, symbolique, mais c'est le pouvoir de la fiction."

Jean-Marie Bigard parle des Frères Cohen

Jean-Marie Bigard est passionné de cinéma, il aime les personnages hauts en couleur, et choisit naturellement Joel et Ethan Coen. Scénaristes, réalisateurs et producteurs américains qui depuis 1984 cultivent le film d'auteur version cinémascope, dans un univers fait de violence et d'absurdité. "Ce sont des génies purs", s'enthousiasme l'humoriste français. "Ils ont tout compris, ils font un cinéma très moderne d'auteur, ce sont les rois des ellipses et des tiroirs qui s'ouvrent."



Jean-Marie Bigard, lui, adore particulièrement No country for old men, sorti en 2007 : "c'est un chef d'oeuvre absolu. À Cannes, la salle a dû applaudir pendant 30 à 45 minutes, on ne pouvait pas s'arrêter de dire merci."

Les 500 ans du Havre

La manifestation Un été au Havre fête les 500 ans de la ville portuaire avec 500 artistes, plasticiens, graphistes, photographes investissent 26 lieux de la ville jusqu'en novembre prochain. La plus importante exposition est celle du célèbre duo d'artistes français Pierre et Gilles, au musée d'Art Moderne. C’est ainsi qu’on retrouve Arielle Dombasle nue dans un mélange de fleurs et de fraises. Les photos de Pierre et Gilles sont accrochées dans des cabanes de plages, typiques du Havre.

Depuis 40 ans, ils réalisent d'imposantes photos représentant des célébrités dans un univers kitsch. On peut y retrouver Étienne Daho, Jean-Paul Gaultier, Sylvie Vartan, Isabelle Huppert. Leurs œuvres avec celles des 50 autres artistes qui rendent hommage au Havre.