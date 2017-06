J'espère que vous êtes en forme malgré cette petite nuit ¿¿ On vous donne RDV dès ce matin pour découvrir la programmation d'#UnEteauHavre à travers les 4 parcours artistiques - tous au départ du Volcan - durée : 2 à 4 heures. ¿¿ La Ville Perret : Balade tant artistique qu'architecturale à travers le cœur du Havre et le long du littoral. ¿¿ Vers le Port : Perspectives exceptionnelles sur la ville portuaire et les quais qui la bordent. ¿¿ Les escaliers : Passerelles entre le centre reconstruit et la ville haute. ¿¿ Les Bassins : Clin d'oeil au lien fort entre la ville et l'eau. Info Pratique : utilisez l'App Un Eté au Havre pour vous guider dans la ville et découvrir ses bonnes adresses ! > AppStore : http://apple.co/2qrJHhF > PlayStore : http://bit.ly/2r8Y0ZF • Photo par @stephblh • www.uneteauhavre.fr/ • #uneteauhavre #lehavre500ans #lh_lehavre #lehavre #lh #lehavretourisme #portduhavre #havraisemblable #lehavretheplacetobe #lhtheplacetobe #igerslehavre #seinemaritime #seinemaritimetourisme #normandie #normandietourisme #igersnormandie #normandymylove #francemylove #art #artdaily #artist #installation #expo #exposition #culture #architecture #picoftheday

A post shared by Un Été au Havre 2017 (@uneteauhavre) on May 28, 2017 at 2:23am PDT