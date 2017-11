Le pléonasme, entre maladresse et figure de style

publié le 04/11/2017 à 10:46

Dans Le Sens de la fête, dernier long-métrage d’Éric Toledano et d’Olivier Nakache, Vincent Macaigne interprète face à Jean-Pierre Bacri un ancien professeur de Lettres dépressif qui ne peut s’empêcher de corriger les fautes de français de tout le monde. Et ce personnage est particulièrement agacé par les pléonasmes.



Un pléonasme, c’est une répétition de mots qui ont le même sens. Parfois c’est maladroit, comme dans descendre en bas, monter en haut, ou bien dans "Ils sont tous unanimes". On parle aussi dans le film d’"une petite maisonnette", alors qu’une maisonnette, c’est déjà une petite maison. Ou de l’allocution "Moi, personnellement" dans laquelle l’un des deux mots suffirait, d’autant plus qu’en général cette locution est suivie de "je", comme dans "Moi, personnellement, j’aime les fraises".

Mais le pléonasme n’est pas forcément maladroit. C’est parfois une figure de style à laquelle on recourt volontairement pour renforcer le sens d’un mot. Quand on dit "cette fraise géante qui courait dans la rue, je l’ai vue, de mes yeux vue !", tout ça c’est un pléonasme, car avec quoi verrait-on ? Mais c’est surtout une façon de mettre l’emphase sur le fait que ce que j’ai vu est très surprenant. Mes yeux sont forcément les miens propres, donc quand on dit "Je l’ai vu de mes propres yeux" c’est encore un pléonasme, mais il est voulu.