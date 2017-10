Weinstein, Puigdemont : comment prononcer ces noms ?

publié le 21/10/2017 à 10:38

Quel est le point commun entre Harvey Weinstein, le producteur américain en plein scandale sexuel, et Carles Puigdemont, le dirigeant séparatiste catalan ? En dehors du fait qu’ils font beaucoup parler d’eux ces jours-ci, il n’y en a qu’un : nul ne sait comment prononcer leur nom, surtout en France. On entend les journalistes faire des efforts incroyables. Parfois, pour se donner plus de chance de tomber sur la bonne prononciation, ils en essayent une en début de papier et une à la fin. Parfois, les deux sont fausses.



Il y a des chaines sur YouTube qui proposent les prononciations des mots délicats comme les noms propres. Et c’est très utile. Pour Harvey Weinstein (prononcer "Waïnstine"), il y avait des commentaires d’américains qui contestaient et qui disaient qu’on aurait dû dire "Waïnchtaïne", comme Einstein. Mais les noms de personne obéissent à la même loi que les noms de ville : seul l’usage fait foi et loi, comme on l’a vu il y a quelques semaines avec les villes de Montpellier, Bourg-en-Bresse ou Chamonix. Pour les noms étrangers, c’est encore plus difficile pour nous de deviner la bonne prononciation.