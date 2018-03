publié le 03/03/2018 à 07:48

De l'entrain et de la fraîcheur salle Pleyel, au soir du vendredi 2 mars, pour la 43e cérémonie des César. 120 battements par minute de Robin Campillo a remporté, six précieuses statuettes, dont celle du meilleur film, après avoir été nommé 13 fois. Le long-métrage faisait partie des favoris après avoir été salué par les professionnels et le public lors de sa présentation au festival de Cannes en 2017.



L'autre grand gagnant est Au revoir là-haut d'Albert Dupontel qui a reçu cinq récompenses, dont la statuette de meilleur réalisateur. Jeanne Balibar a été désignée meilleure actrice pour son rôle dans Barbara. Swann Arlaud a aussi fait sensation en recevant le césar de meilleur acteur pour Petit Paysan, l'histoire d'un troupeau de vaches décimé par une épidémie. Une consécration pour ce comédien qui n'en finit plus de monter ces dernières années.

À écouter également dans ce journal :

- Vendredi 2 mars, aux alentours de 11 heures du matin, des hommes armés ont attaqué trois lieux de Ouagadougou au Burkina Faso: l'ambassade de France, l'Institut français et l'état-major. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "tentative d'assassinat terroriste".

- Quatre personnes ont trouvé la mort dans une avalanche qui s'est produite aux portes du parc du Mercantour, dans les Alpes-Maritimes, vendredi 2 mars. Tous étaient en train de faire du ski de randonnée.



- La décision de Donald Trump de taxer fortement les importations aux États-Unis d'acier et d'aluminium suscite un tollé à l'international et notamment en Europe où les instances dirigeantes préparent la riposte. Les jeans Levis, les motos Harley-Davidson et le bourbon pourraient subir des mesures de rétorsion selon le Président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.