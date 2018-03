publié le 02/03/2018 à 17:14

Le Burkina Faso une nouvelle fois victime du terrorisme. Vendredi 2 mars, vers 11 heures du matin, des individus ont ouvert le feu dans la rue en se dirigeant vers l'ambassade de France à Ouagadougou. Des explosions ont également été constatées aux abords de l'Institut français et de l'état-major des armées burkinabé. Rémis Fulgance Dandjinou, le ministre de l'Information burkinabé, a attribué à ces attaques un "relent terroriste très fort".



Après environ cinq heures, la situation a été maîtrisée à l'ambassade de France où 4 assaillants ont été neutralisés, selon le ministre de l'Information

À l'état-major, à côté de l'Institut français, "il y a eu une attaque à l'explosif qui a détruit un pan" du bâtiment. Deux assaillants y ont été neutralisés, tandis que "la sécurisation continue pour l'instant", a-t-il indiqué, puisque "des explosifs ont été déposés par les assaillants", selon Jeune Afrique.

Pas de victime française

Le ministre a ajouté qu'à ce stade, aucune victime civile n'était à déplorer. Il établit un premier bilan de "sept morts" parmi les "forces de défense et de sécurité" dans les attaques contre l'état-major et l'ambassade, et de huit assaillants tués.



Des sources sécuritaires françaises communiquent, elles, sur un bilan porté à une "trentaine" de morts causés par la seule attaque contre l'état major des armées.



Les attaques, qui ont mobilisé les forces d'intervention françaises présentes sur place, ont fait aucune victime française. Des hélicoptères français auraient en effet été aperçus en train de déposer des soldats au sol.

Paris ouvre une enquête pour "tentative d'assassinat terroriste"

Directement prise pour cible dans cet attentat à travers le choix de son ambassade, la France ouvre une enquête pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle.



Les investigations ont été confiées à la Direction générale des services intérieurs (DGSI) et aux policiers de la Sous-direction antiterroriste (Sdat).

Le Burkina Faso, cible récurrente du terrorisme

Si les attaques n'ont pas encore été revendiquées, dès mi-septembre 2017, l'auteur de L'État islamique, le fait accompli, Wassim Nasr prévenait d'une vidéo dans laquelle le chef d'al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, menaçait directement la France à Ouagadougou.

La capitale du Burkina a été ces dernières années à plusieurs reprises la cible d'attaques jihadistes visant des cibles fréquentées par les Occidentaux, et les attaques de groupes jihadistes contre des représentants de l'État (gendarmeries, écoles notamment) sont régulières dans le nord du pays, frontalier des zones instables du Mali.



Le 13 août dernier, deux assaillants avaient ouvert le feu sur un café-restaurant hallal, le Aziz Istanbul, situé sur la principale avenue de la capitale, faisant 19 morts et 21 blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée.



Le 15 janvier 2016, trente personnes, dont six Canadiens et cinq Européens, avaient été tuées lors d'un raid jihadiste contre l'hôtel le Splendid et le restaurant Cappuccino dans le centre de Ouagadougou. L'assaut, donné par les forces burkinabé soutenues par des militaires français, avait duré une douzaine d'heures et l'attaque avait été revendiquée par Al-Qaida au Maghreb islmaique (Aqmi) qui l'attribue au groupe jihadiste Al-Mourabitoune.