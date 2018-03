publié le 02/03/2018 à 07:08

La première salve d'une guerre commerciale ? Donald Trump a annoncé jeudi 1er mars son intention de frapper de fortes taxes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis, au risque de provoquer la colère de ses principaux partenaires commerciaux, notamment la Chine et l'Union européenne.



"Je les promulguerai la semaine prochaine", a affirmé le président américain alors qu'il recevait à la Maison Blanche des producteurs d'acier et d'aluminium américains. "Et elles seront appliquées pour longtemps", a-t-il poursuivi. Les tarifs douaniers pourraient s'élever de 25% pour l'acier et de 10% l'aluminium, a indiqué le président américain, sans toutefois spécifier quels pays seront visés.

L'Union européenne "va réagir fermement et proportionnellement pour défendre ses intérêts", a réagi dans la foulée le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, après l'annonce de Donald Trump. "Nous regrettons fortement" cette décision américaine, a-t-il ajouté.

À écouter également dans ce journal

Laeticia Hallyday "ne cédera ni aux manœuvres d’intimidation ni aux attaques". Dans un communiqué, l'avocat de la veuve de Johnny Hallyday, "n’écarte pas la possibilité d’attaquer en diffamation toute personne remettant en cause le fait que Johnny Hallyday ait pris toutes les décisions concernant sa succession avec toutes ses facultés mentales et son libre-arbitre."



Les parents d'Alexia Daval se souviennent de la relation qu'ils entretenaient avec leur gendre, Jonathan Daval, meurtrier présumé de leur fille, dans les colonnes de L'Est républicain. "On croyait à l'innocence de Jonathann à 500%", témoignent-ils.



Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a dévoilé ce à quoi devrait ressembler la future assurance chômage, dans un entretien au Parisien. Un texte qui prévoit notamment d'ouvrir, dans certaines conditions, l'assurance chômage aux démissionnaires.