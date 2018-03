César 2018 : découvrez le palmarès complet, catégorie par catégorie

publié le 03/03/2018 à 01:11

120 battements par minute de Robin Campillo, grande fresque sur les années sida en France qui avait bouleversé le Festival de Cannes, a été primé vendredi 2 mars 2018 meilleur film lors des César. Déjà récompensé du Grand prix sur la Croisette l'an dernier, le film a remporté six récompenses lors de la cérémonie des César, sur 13 nominations.



Révélation du film, Nahuel Pérez Biscayart - également à l'affiche d'Au revoir là-haut - a été sacré Meilleur espoir masculin. Antoine Reinartz, qui joue Thibault, le leader d'Act Up dans le film, a reçu le César du Meilleur second rôle masculin.



Albert Dupontel a quant à lui le César de la meilleure réalisation pour son film Au revoir là-haut, adaptation du Goncourt à succès de Pierre Lemaitre sur les aventures de deux poilus pendant et après la Premiere Guerre mondiale. L'acteur-réalisateur, qui avait déjà reçu un César en 2014 pour le scénario de "9 mois ferme", n'est pas venu chercher son prix et a fait savoir qu'il n'était "pas à l'aise avec les compétitions". Au revoir là-haut a reçu en tout cinq Césars au cours de la soirée.

Toutes les récompenses de la soirée

Meilleure Actrice :

- Juliette Binoche (Un beau soleil intérieur)

- Jeanne Balibar (Barbara)

- Emmanuelle Devos (Numéro Une)

- Marina Foïs (L'atelier)

- Charlotte Gainsbourg (La promesse de l'aube)

- Karine Viard (Jalouse)

- Doria Tillier (Monsieur et Madame Adelman)



Meilleur Acteur :



- Swan Arlaud (Petit paysan)

- Daniel Auteuil (Le brio)

- Jean-Pierre Bacri (Le sens de la fête)

- Guillaume Canet (Rock'n roll)

- Albert Dupontel (Au revoir là-haut)

- Louis Garrel (Le redoutable)

- Reda Kateb (Django)





Meilleure réalisation

- Robin Campillo (120 battements par minute)

- Albert Dupontel (Au revoir là-haut)

- Mathieu Amalric (Barbara)

- Julia Ducournau (Grave)

- Hubert Charuel (Petit Paysan)

- Michel Hazanavicius (Le Redoutable)

- Eric Toledano et Olivier Nakache (Le sens de la fête)



Meilleure Actrice dans un Second Rôle :



- Laure Calamy (Ava)

- Anaïs Demoustier (La Villa)

- Sara Giraudeau (Petit paysan)

- Adèle Haenel (120 Battements par minute)

- Mélanie Thierry (Au revoir là-haut)



Meilleur Acteur dans un Second Rôle :

- Niels Arestrup (Au revoir là-haut)

- Laurent Lafitte (Au revoir là-haut)

- Gilles Lellouche (Le Sens de la fête)

- Vincent Macaigne (Le Sens de la fête)

- Antoine Reinartz (120 battements par minute)



Meilleur Espoir Féminin :

- Iris Bry (Les Gardiennes)

- Laetitia Dosch (Jeunes femmes)

- Eye Haidara (Le Sens de la Fête)

- Camelia Jordana (Le Brio)

- Garance Marillier (Grave)



Meilleur Espoir Masculin :

- Benjamin Lavernhe (Le Sens de la Fête)

- Finnegan Oldfield (Marvin ou la belle éducation)

- Pablo Pauly (Patients)

- Nahuel Perez Biscayart (120 battements par minute)

- Arnaud Valois (120 battements par minute)



Meilleur Scénario Original :



- Robin Campillo (120 Battements par minute)

- Mathieu Amalric et Philippe Di Folco (Barbara)

- Julia Ducornau (Grave)

- Claude Le Pape et Hubert Charuel (Petit paysan)

- Éric Toledano et Olivier Nakache (Le Sens de la fête)



Meilleure Adaptation :



- Au revoir là-haut

- Les Gardiennes

- Patients

- La Promesse de l’aube

- Le Redoutable



Meilleure Musique Originale :



- Arnaud Rebotini (120 battements par minute)

- Christophe Julien (Au revoir là-haut)

- Jim Williams (Grave)

- Myd (Petit Paysan)

- Mathieu Chedid (Visages Villages)



Meilleur Son :



- Julien Sicart, Valérie de Loof, Jean-Pierre Laforce (120 Battements par minute)

- Jean Minondo, Gurwal Coïc-Gallas, Cyril Holtz, Damien Lazzerini (Au revoir là-haut)

- Olivier Mauvezin, Nicolas Moreau, Stéphane Thiébault (Barbara)

- Mathieu Descamps, Séverin Favriau, Stéphane Thiébaut (Grave)

- Pascal Armant, Sélim Azzazi, Jean-Paul Hurier (Le Sens de la fête)



Meilleure Photo :



- Jeanne Lapoirie (120 battements par minute)

- Vincent Mathias (Au revoir là-haut)

- Christophe Beaucarne (Barbara)

- Caroline Champetier (Les Gardiennes)

- Guillaume Schiffman (Le Redoutable)



Meilleur Montage :



- Romain Campillo (120 Battements par minute)

- Christophe Pinel (Au revoir là-haut)

- François Gedigier (Barbara)

- Julie Lena, Lilian Corbeille et Grégoire Pontecaille (Petit paysan)

- Dorian Rigal Ansous (Le Sens de la fête)



Meilleurs Costumes :

- Isabelle Pannetier (120 battements par minutes)

- Mimi Lempicka (Au revoir là-haut)

- Pascaline Chavanne (Barbara)

- Anaïs Romand (Les Gardiennes)

- Catherine Bouchard (La Promesse de l'aube)



Meilleurs Décors :

- Emmanuelle Duplay (120 battements par minutes)

- Pierre Quefféléan (Au revoir là-haut)

- Laurent Baude (Barbara)

- Pierre Renson (La Promesse de l'aube)

- Christian Marti (Le Redoutable)



Meilleur Film de Court Métrage :



- Les Bigorneaux (Alice Vidal)

- Le Bleu blanc rouge de mes cheveux (Josza Anjembe)

- Debout Kinshasa ! (Sébastien Maitre)

- Marlon (Jessica Palud)

- Les Misérables (Ladj Ly)



Meilleur Film d'Animation :



- Le Grand méchant Renard et autres contes

- Sahara

- Zombillénium





Meilleur Court-Métrage d'Animation

- Le Jardin de minuit

- Pépé le Morse

- Le Futur sera chauve

- I Want Pluto To Be A Planet Again



Meilleur Film Documentaire :

- 12 jours (Raymond Depardon)

- À voix haute - La Force de la parole (Ladj Ly et Stéphane de Freitas)

- Carré 35 (Eric Caravaca)

- I Am Not Your Negro (Raoul Peck)

- Visages Villages (Agnès Varda et JR)



Meilleur Premier Film :



- Grave

- Jeune femme,

- Monsieur et Madame Adelman

- Patients

- Petit paysan



Meilleur Film Étranger :



- Le Caire confidentiel

- Dunkerque

- L’Echange des princesses

- Faute d’amour

- La la Land

- Noces,

- The Square



Meilleur Film :



- 120 battements par minute

- Au revoir là-haut

- Barbara

- Le brio

- Patients

- Petit paysan

- Le sens de la fête