Alpes-Maritimes : quatre morts, un blessé et un disparu dans une avalanche

publié le 02/03/2018 à 15:12

Une avalanche à Entraunes, près du col de la Cayolle et hors du domaine skiable, a fait au moins quatre morts, un blessé et un disparu, a indiqué la gendarmerie nationale dans un tweet.



Selon le préfet des Alpes-Maritimes Georges-François Leclerc qui évoque "plusieurs morts", l'avalanche, aux portes du parc national du Mercantour, a emporté des skieurs de randonnée. Une opération de secours associant CRS, gendarmes et pompiers était toujours en cours vendredi après-midi.



Selon France 3, "un groupe de 6 personnes, 5 randonneurs et leur guide sont partis vers 10 heures pour une excursion à ski". L'alerte avalanche aurait quant à elle été déclenchée vers midi. Interrogé par la chaîne publique, le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginesy a expliqué qu'une personne était "encore ensevelie", et qu'une autre avait été légèrement blessée. Cette dernière a pu être secourue par le guide "qui est lui-même sain et sauf", a ajouté l'élu.



Cette avalanche est la plus meurtrière de l'hiver en France, après l'avalanche dans les Hautes-Pyrénées le 15 février qui avait tué 3 skieurs. Depuis le début de la saison en novembre, 16 personnes sont décédées dans des avalanches et 11 ont été blessées.

¿¿ #FlashInfo Avalanche dans le secteur d'#Entraunes (06), hors du domaine skiable. Circonstances inconnues pour l'heure.

Bilan provisoire : 4 personnes décédées, 1 blessé et 1 personne disparue.

PGHM Saint-Sauveur-sur-Tinée engagé. — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 2 mars 2018