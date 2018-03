publié le 03/03/2018 à 01:27

Le gratin du cinéma français s'est donné rendez-vous pour les César. Avant de découvrir la soirée présidée par Vanessa Paradis, les stars ont défilé sur le tapis rouge en portant, pour la plupart, un ruban blanc. Un symbole contre les violences faites aux femmes, après les tenues noires des Golden Globes aux États-Unis en hommage aux victimes des prédateurs sexuels. Manu Payet a ensuite inauguré cette 43e cérémonie des César par une prestation musicale qui n'a pas convaincue le public. La soirée s'est poursuivit avec le triomphe de 120 battements par minute, récompensé par 6 César.



Et qui dit remises de prix, dit aussi émotions. Que serait d'ailleurs une cérémonie sans son lot de petites larmes et de messages forts ? Pour vous replonger dans l'ambiance de cette cérémonie des César 2018 présentée par Manu Payet, découvrez les 6 grands moments de la soirée.

1. Les larmes d'Arnaud Rebotini pour "120 battements par minute"

Lors de la 43e cérémonie des César, le compositeur et musicien Arnaud Rebotini a été submergé par l'émotion lors de la remise de son prix. Il a été récompensé par le César de la Meilleure Musique Originale pour son travail sur 120 battements par minute de Robin Campillo. "C'est un honneur d'avoir été choisi par Robin Campillo pour faire la musique de ses deux derniers films", poursuit le compositeur avant de terminer par le combat d'Act Up et toutes les victimes du sida, du présent, du futur et du passé. "Act Up existe encore et le sida n'est pas qu'un film", a-t-il prononcé sous les applaudissements du public.

2. Le tacle de Dany Boon à l'Académie des César

Dany Boon n'a pas mâché ses mots pour les César 2018. L'acteur et le réalisateur, qui cartonne en ce moment avec La Ch'tite Famille au cinéma, a taclé l'Académie des César en recevant le César du public pour Raid dingue. "Je ne vous remercie pas vous [en désignant l'assistance], mais je vous aime quand même", a démarré le réalisateur sous les applaudissements du public et le rire de Line Renaud. En effet, Dany Boon doit son prix au public français qui a voté pour Raid dingue, sorti en 2016 avec Alice Pol.

3. L'hommage de Vanessa Paradis à Jeanne Moreau

Présidente de la soirée, Vanessa Paradis a démarré son discours d'introduction en saluant la mémoire de Jeanne Moreau, décédée en juillet dernier. "Ce qui m'a épaté chez elle (...) c'était de voir que sa part de féminin était égale à sa part de masculin, et cela lui donnait cette grâce et cette force si impressionnantes. C'est un équilibre qui me fait souvent rêver", a déclaré Vanessa Paradis. Il y a 23 ans, les deux femmes avaient interprété Le Tourbillon de la vie, du film Jules et Jim lors du Festival de Cannes. Un moment qui est entré dans l'histoire du Festival.

4. L'émotion de Penélope Cruz pour son César d'honneur

Difficile de retenir son émotion pour Penélope Cruz. L'actrice espagnole a été récompensée par le César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, démarrée en 1989 et qui a décollé en 1997 avec entre autres, L'amour nuit gravement à la santé. C'est le réalisateur Pedro Almodóvar avec qui il elle a tourné ses plus grands rôles qui lui a offert le prix sous les applaudissements du public. "Je ne vais pas m'interroger sur le bien-fondé de cette reconnaissance. Je vais me contenter de me réjouir de tout mon cœur. La France a toujours été très gentille avec moi", a notamment déclaré l'actrice.

5. Le discours de Guillaume Canet pour son mentor Jean Rochefort

Comme chaque année, la cérémonie des César a rendu hommage aux personnalités disparues dans l'année. Guillaume Canet a ainsi salué la mémoire de Jean Rochefort, décédé le 9 octobre dernier. "Sans moustache, j'ai l'impression de ne plus avoir de slip", a prononcé l'acteur en reprenant les mots de son mentor Jean Rochefort. "C'est dans cette campagne que je t'ai rencontré, Jean, il y a 26 ans et tu m'as conseillé. Tu m'as orienté, tu m'as donné et tu m'as emmené jusqu'à cette scène ce soir pour te dire à quel point je t'aime. À quel point ta famille, tes proches, ton public t'aime et te remercie", a terminé Guillaume Canet ému, sous les applaudissements de l'assistance.

6. Les mots engagés de Marie-Ange Luciani pour "120 battements par minute"

Avec 6 César, dont celui du Meilleur film, 120 battements par minute est le film le plus récompensé de la soirée. Pour le dernier discours de remerciements, le réalisateur Robin Campillo était accompagné des producteurs Hugues Charbonneau et Marie-Ange Luciani. Cette dernière n'a pas manqué de prononcer un discours fort et engagé en hommage aux combats des femmes par les mouvements tels #MeToo ou encore #MaintenantOnAgit. "Le mouvement des femmes n'est pas une menace, c'est une promesse !", a-t-elle ainsi prononcé avec émotion.