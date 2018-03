EN DIRECT - César 2018 : suivez la cérémonie minute par minute

publié le 02/03/2018 à 19:55

Des statuettes dorées et des rubans blancs. Le cinéma français va célébrer ce vendredi 2 mars 2018 les films et acteurs de l'année mais aussi afficher sa mobilisation contre les agressions sexuelles lors de la 43ème édition des César.



Plusieurs comédiennes françaises dont Vanessa Paradis, maîtresse de la cérémonie, ont lancé la campagne #MaintenantOnAgit en écho aux campagnes américaines #MeeToo et #TimesUp après l'onde de choc Weinstein. En soutien à cette initiative, le gratin du cinéma, réuni salle Pleyel à Paris, est invité à arborer un ruban blanc.

"C'est très, très bien que les femmes se soient un peu mises ensemble pour dire stop", a commenté l'actrice Sophie Marceau, de retour derrière la caméra avec Mrs Mills, une voisine si parfaite. "Porter un ruban blanc, ce serait notre façon à nous, aux Françaises, aux Français d'exprimer notre solidarité", a renchéri l'actrice Julie Gayet, qui a produit Grave de Julia Ducournau, seule finaliste dans la catégorie reine de la meilleure réalisation, aux côtés de sept hommes.

Lors de la soirée animée par Manu Payet, l'académie des César va désigner les meilleurs films, productions et interprétation de l'année au cinéma. Avec 13 nominations chacun, les favoris sont 120 battements par minute et Au Revoir là-haut.

20h36 - Pour évoquer l'importance de la mobilisation et des rubans blancs, Julie Gayet était accompagnée de la présidente de La Fondation des Femmes Anne Cécile Mailfert.

Julie Gayet et la présidente de la @Fondationfemmes expliquent l'importance de l'opération ruban blanc lors de cette cérémonie !#César2018 Actuellement en clair en direct et en exclu sur @canalplus ¿ https://t.co/AYtY4F9MTV pic.twitter.com/3UXB5NWQts — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 2 mars 2018





