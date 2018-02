publié le 07/02/2018 à 11:12

Avant de découvrir les sorties de ce mercredi 7 février, faisons le point sur le box-office et sur l'incroyable phénomène des Tuche 3. Après une semaine d'exploitation, près de 2,4 millions d'entrées pour le film d'Olivier Baroux. Démarrage difficile pour Wonder Wheel puisque le film de Woody Allen n'a séduit que 150.000 spectateurs. Enfin Normandie nue, le film RTL de Philippe le Guay avec François Cluzet a passé le cap du demi million d'entrées.



Parmi les 19 nouveaux films à l'affiche ce mercredi 7 février, on retrouve Jusqu'à la garde, le premier long-métrage de Xavier Legrand. Version longue de son court métrage Avant que de tout perdre, il raconte l'histoire glaçante et effrayante d'un couple qui se déchire, en procédure de divorce pour la garde de ses enfants. Dès le départ, la mère exprime sa peur vis-à-vis de son mari et leur fils refuse d'aller chez son père. Ce film bâti comme un thriller est porté par des comédiens impressionnants : Denis Ménochet et Léa Drucker. L'actrice incarne Myriam, une femme victime de violence psychologique et physique.

Côté jeunesse, les enfants découvriront le film d'animation Cro Man. Dernière fantaisie des studios Aardman, le film revisite notre préhistoire en opposant une tribu encore à l'âge de pierre à celle de méchants passés à l'âge de bronze. Des gags, du rythme et une réflexion sur le nécessaire respect de la culture de l'autre, le héros du film Doug est doublé par l'acteur Pierre Niney.



> Jusqu'à la garde - Bande annonce

> CRO MAN - Bande-annonce #1 VF - Pierre Niney (2018)

Les autres sorties de la semaine

À l'affiche aussi cette semaine, Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood qui raconte comment les soldats américains en permission avaient évité un attentat dans un train Thalys. Mais aussi Cinquante nuances plus claires, ultime épisode de la saga Cinquante nuances de Grey de James Foley, Le Labyrinthe 3 : Le remède mortel ou encore Le voyage de Ricky, film d'animation pour les plus jeunes.