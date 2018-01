"Normandie Nue" : François Cluzet met un village "à poil" dans une fable sociale

publié le 10/01/2018 à 11:54

Une comédie qui n'a rien à cacher. Parmi les nouveautés à l'affiche ce mercredi 10 janvier, le film Normandie nue. Un long-métrage réalisé par Philippe Le Guay, avec François Cluzet.



Dans cette fable sociale et paysanne, le maire d'une commune de la Sarthe veut sauver son village touché par la crise agricole. Sa solution ? Convaincre ses administrés de poser nus pour un photographe américain.

L'édile interprété par François Cluzet est persuadé que le cliché serait idéal pour attirer l'attention des médias sur la crise du monde paysan. Mais la tâche s'annonce compliquée puisque les habitants se montrent plutôt réfractaires à l'idée de se mettre à nu, comme le propriétaire du champ où doit se dérouler la séance photo.

De l'humour, du cœur et de la profondeur, Normandie nue est signé par le réalisateur de Alceste à bicyclette et les Femmes du 6e étage. On retrouve aussi dans le casting François Xavier-Demaison, Arthur Dupont et Grégory Gadebois, sans oublier les acteurs amateurs normands épatants.

> NORMANDIE NUE Bande Annonce (2018)