publié le 06/02/2018 à 19:26

Une nouvelle Saint-Valentin pointe le bout de son nez et, c'est désormais une habitude, un nouveau film adapté de la série de livres 50 nuances de Grey de E. L. James débarque au cinéma.



Après 50 nuances de Grey et la rencontre entre la naïve Anastasia et le richissime Christian, après 50 nuances plus sombres où le couple a affronté ses premières crises, voici venir : 50 nuances plus claires. Cet ultime volet sort dans les salles le 7 février 2018 et promet de nous plonger dans les affres du mariage. Au programme : de l'érotisme, des crises et du luxe.

Mais vous souvenez-vous des précédentes intrigues ? Des 74 disputes, 128 scènes sexuelles, 32 plans centrés sur un ascenseur de la saga (nous exagérons à peine) ? Pour votre plus grand plaisir, nous avons compilé les meilleurs passages des deux premiers 50 nuances pour vous rafraîchir la mémoire ou pour que vous puissiez faire illusion en cas de séance ciné impromptue.