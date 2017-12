publié le 14/12/2017 à 03:44

C'est un acte héroïque qui avait marqué la France. Le 21 août 2015, Alek Skarlatos, Spencer Stone et Anthony Sadler, trois militaires Américains, interceptent le terroriste du Thalys. Ils permettent alors d'éviter un attentat de masse. Ils avaient même à l'époque étaient distingués de la Légion d'honneur par François Hollande. Ce sont ces trois héros que l'on retrouvera le 7 février prochain au cinéma dans Le 15h17 pour Paris, film de Clint Eastwood.



La première bande-annonce de ce thriller a été dévoilée ce mercredi 13 décembre. Le film s'inspire de l'ouvrage The 15:17 to Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes (Le 15H17 pour Paris: l'histoire vraie d'un terroriste, d'un train et de trois héros américains en français) qui avait été publié en 2016 par les trois amis. Les spectateurs vont pouvoir assister à cette action aussi incroyable qu'héroïque de jeunes soldats qui sont parvenus à désarmer le jihadiste marocain, Ayoub El Khazzani, qui était armé d'une kalachnikov et muni de neuf chargeurs pleins dans un Thalys Amsterdam-Paris.

Clint Eastwood célèbre de nouveau l’héroïsme américain

C'est un parti pris surprenant pris par le réalisateur américain Clint Eastwood que de faire jouer leur propre rôle aux véritables héros. À en croire, les première images révélées, la volonté de réalisme de ce dernier semble fonctionner. Un film dans lequel Clint Eastwood célèbre de nouveau l’héroïsme américain, comme dans son dernier film Sully ou dans American Sniper. À noter que François Hollande ne jouera par son propre rôle mais sera incarné par Patrick Braoudé.