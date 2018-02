Léa Drucker n'a "aucun regret" sur sa carrière de comédienne

publié le 02/02/2018 à 21:24

Elle estime que c'est un de ses plus beaux rôles. Léa Drucker est à l'affiche du film Jusqu'à la garde, qui sort en salle mercredi 7 février. C'est l'histoire d'un couple qui se déchire autour de la garde de leur enfant. Le réalisateur Denis Legrand commence par le point de vue de la juge sur ce couple, une juge qui a quinze minute pour trancher sur la garde de l'enfant. "À partir de là, mon personnage a la garde alternée alors qu'elle veut la garde exclusive", explique Léa Drucker.



Au fil des minutes, le film devient très pesant, très dur, car le spectateur se dit que l'histoire va mal finir. Le père, joué par Denis Ménochet, a l'air de faire le maximum pour être acceptable par tout le monde. "C'est un homme fragile, imposant et potentiellement menaçant, physiquement", confie Léa Drucker.

Un rôle difficile mais important

Un film difficile à jouer pour la comédienne, qui avait "peur d'en faire trop". "Il fallait accepter d'en montrer sans en faire trop. Je voyais cette femme comme quelqu'un qui est en colère, mais à l'intérieur. Je ressentais cette colère et cette impossibilité de bouger de trop, car il y a cette menace présente en permanence".

Un rôle important dans la carrière de Léa Drucker, qui affirme n'avoir "aucun regret" sur ce qu'elle a fait. "Je trouve qu'en tant que femme on est plus sensible à la manière dont on est représentée", explique la comédienne. Lorsqu'on lui demande si elle a encore un rêve de cinéma, elle répond : "J'aimerais bien tourner un polar, j'adore les polars. Je trouve qu'il n'y a pas assez de personnages féminins dans les polars".