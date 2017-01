REPLAY - Au programme, "Groenland Vertigo" d'Hervé Tanquerelle élue BD RTL de janvier, et la nouvelle tournée de Nicoletta.

27/01/2017

Littérature

La romancière Carole Fives est la 5ème des finalistes du Grand prix RTL LIRE 2017. Elle est en lice avec son livre Une femme au téléphone.

Crédit : Bernard Lehut "Une femme au téléphone" de Carole Fives fait partie des 5 finalistes du Grand prix RTL Lire

Musique

Au programme de cette actualité musicale : Nicoletta repart en tournée pour Gospel et James Blunt dévoie Love me better, premier extrait de son nouvel album.

Crédit : SADAKA EDMOND/SIPA La chanteuse Nicoletta

Bande dessinée

Groenland Vertigo d'Hervé Tanquerelle, est la bande dessinée RTL du mois de janvier, truffée de clins d'œil à Tintin, c'est un des plus beaux hommages à Hergé.

Crédit : Casterman "Groenland Vertigo", BD RTL du mois de janvier 2017

