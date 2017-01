"Un fils parfait", roman poignant de Mathieu Menegaux sur l'inceste

Après "Je me suis tue", le romancier revient avec l'excellent "Un fils parfait", disponible chez Grasset à partir du 1er février.

Quel bonheur de voir un auteur confirmer le talent qu'on avait repéré dans son coup d'essai ! Comme dans Je me suis tue qui vient de paraître en poche chez Points, Mathieu Menegaux donne la parole à une femme avec une justesse remarquable, déconcertante dans Un fils parfait, son nouveau roman. Il est disponible chez Grasset à partir du 1er février.



Alors que sa première héroïne, Claire, était embarquée dans un engrenage cauchemardesque en taisant une terrible vérité - son viol par un inconnu - Daphné, l'héroïne du nouveau roman de Mathieu Menegaux, Un fils parfait, va connaitre le même engrenage en clamant, elle, une vérité que personne ne veut entendre : l'inceste, les actes sexuels auxquels sont soumises ses deux filles par leur père, Maxime, un homme parfait, le grand amour de Daphné.

Un roman inspiré d'une histoire vraie

Au commencement de ce roman, une histoire vraie. "J'ai rencontré une amie à qui il est arrivé une chose épouvantable, qui m'a raconté ses histoires, confie l'auteur à RTL. Et je me suis passionné pour ces affaires. Je suis parti d'une situation de départ, tout le reste est romanesque, ne serait-ce que parce que je n'avais pas envie de placer cette amie dans une situation difficile. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup lu, j'ai rencontré des policiers, des psychologues, des magistrats, des avocats, un procureur. Et je me suis lancé dans l'écriture de ce roman."



Et comme dans le précédent, Mathieu Menegaux imagine donc un engrenage fatal à son héroïne. Découvrant le monstre qui partage sa vie, Daphné tente de sortir ses filles des griffes de ce père criminel et de le dénoncer. La machine policière et judiciaire censée l'aider va se retourner contre elle, la piéger, la broyer, une descente aux enfers dans laquelle le lecteur, au côté de Daphné, est précipité avec effroi sous la plume impitoyable de Mathieu Menegaux.