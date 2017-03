Guillaume Musso et Gipi sont dans "Laissez-vous tenter" du 27 mars 2017

Littérature

Guillaume Musso publie jeudi 30 mars son nouveau roman, Un appartement à Paris, avec en personnage central, un tueur en série, terrifiant à souhait.

"Un appartement à Paris" de Guillaume Musso

Bande dessinée

La Terre des fils de Gipi est la bande dessinée RTL du mois de mars. Un album en noir et blanc qui a pour thème la relation d'un père à ses fils.

"La Terre des fils" de Gipi Crédit : Futuropolis

Cinéma

Juliette Binoche est l'actrice de la semaine. Elle sera mercredi à l'affiche de deux films aux registres totalement différents : Telle mère, telle fille, et Ghost in the Shell.

Juliette Binoche dans "Telle mère telle fille" Crédit : Gaumont Distribution

Musique

Jane Birkin qui annonçait la semaine dernière avoir gagné son combat contre la leucémie, vient de sortir Birkin Gainsbourg le symphonique, un nouvel album dans lequel elle reprend les chansons de son mentor, accompagnée cette fois par un orchestre symphonique.

Jane Birkin à la Cinémathèque Française en janvier 2017 Crédit : JACQUES DEMARTHON / AFP

