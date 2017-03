Philippe Bouvard : "Au bout d'un demi-siècle sur RTL, je suis toujours là"

publié le 23/03/2017 à 10:13

Philippe Bouvard fête 50 ans de succès sur RTL : de ses débuts comme rédacteur en chef du journal de 13 heures, à la création de RTL Non-Stop en 1967, le "plus grand music-hall de France", en passant par les incontournables Grosses Têtes ou encore l'émission Allô Bouvard. Un beau parcours ! "Je me dis que je suis arrivé pour un remplacement de deux minutes et demie par jour et qu'au bout d'un demi-siècle, je suis toujours là. On pourrait dire de moi que 'Je m'incruste'", commence Philippe Bouvard dans Laissez-vous Tenter. 50 années de bonheur que le journaliste a partagé avec les auditeurs de RTL, devenu une légende sur l'antenne.



"Je ne crois pas qu'on puisse amuser le public, sans s'amuser soi-même. Mais, aujourd'hui, malgré la joie de ces 50 ans d'antenne, je pense aussi à ceux qui nous ont quittés dans cette aventure", explique Philippe Bouvard. Il poursuit : "Au compteur radiophonique, j'accumule 19.000 heures d'antenne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de commandants de bords qui affichent ce score-là".

Racontez la carrière de Philippe Bouvard, c'est un peu comme ouvrir le grand livre d'histoire de la presse en France. Il a été pionnier des ondes et du petit écran, sans oublier la presse écrite avec Le Figaro, l'une de ses premières maisons et où il devient l'une des plumes les plus redoutables. Philippe Bouvard arrive ensuite à Radio Luxembourg et est nommé à RTL Non Stop. "Ce qui me tente dans la radio, c'est sa facilité, mais dans le bon sens du terme : c'est sa souplesse et son instantanéité", explique le journaliste.

Philippe Bouvard dans "Laissez-vous tenter" Crédit : Camille Kaelblen / RTLnet

Deux émissions consacrées aux meilleurs moments de Philippe Bouvard sur RTL

Samedi 25 et dimanche 26 mars de 11h30 à 12h30, RTL propose deux émissions inédites pour fêter les 50 ans d'antenne de Philippe Bouvard. Vincent Perrot reviendra sur les meilleurs moments de radio de Philippe Bouvard, à travers de nombreuses archives sonores et autres surprises.