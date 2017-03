James Blunt - Love Me Better [Official Video]

publié le 24/03/2017 à 10:23

James Blunt fait son grand retour dans les bacs, quatre ans après son dernier album Moon Landing. Pour The Afterlove, il revient avec 13 nouveaux morceaux et un son radicalement différent. Le chanteur britannique de 43 ans flirte avec l'électro et c'est surprenant. James Blunt déroutera probablement son public. Sa plume s'est affirmée, exit les bons sentiments. Et la production est radicalement différente de ses précédents disques. L'interprète du tube You're Beautiful s'est entouré d'une dizaine d'auteurs-compositeurs à l'image de Ryan Tedder - leader de One Republic.



Le résultat est un peu bancal, James Blunt s'éparpille, mais a le courage de se mettre en danger. "Je ne veux pas me répéter après cinq albums. J'avais envie de faire quelque chose de frais, de nouveau et d'excitant, confie le chanteur. Cet album n'est pas totalement différent, il est simplement plus divers et fait avec plus de confiance. Je crois que ça s'entend dans les paroles : c'est plus direct comme je peux l'être dans la vie. Ce n'est plus le rêveur qui chante mais le réaliste."

James Blunt revient sur l'enregistrement de l'album The Afterlove : "Je n'ai pas changé la manière dont je fais de la musique donc ça n'est pas une révolution, c'est juste quelque chose d'inédit. J'habite à Ibiza et j'adore la dance music. J'en avais un peu marre de faire des chansons tristes à la guitare. Je voulais m'amuser. Et d'ailleurs, j'ai tout enregistré à des endroits différents : dans une chambre d'hôtel à Londres, j'ai rejoint Ryan Tedder à Rotterdam, ou pris l'avion sur un coup de tête pour rejoindre des amis à Los Angeles. Ça a donné une idée de mouvement au disque et une vraie spontanéité".

Le musicien gagne en modernité mais perd en fragilité et le chant est parfois trop couvert, trop produit. On préfère clairement des titres comme Make Me Better, co-écrit avec son ami Ed Sheeran.

La pochette de "The Afterlove" de James Blunt Crédit : Atlantic Records