Le comics "Wonder Woman : Year One" est disponible le Free Comic Day

publié le 06/05/2017 à 08:30

Amateurs de comics ou néophytes du genre, retenez-bien la date du 6 mai. C'est le Free Comic Book Day et à cette occasion, de nombreuses librairies en France, et dans le monde, mettent à disposition des bandes dessinées sur les super-héros gratuitement. L'occasion de (re)découvrir les aventures des héros de DC Comics à Marvel, comme Wonder Woman, dont le film est attendu le 7 juin prochain, ou Doctor Strange de Marvel, ou encore le comics Star Wars dédié à la scientifique Aphra, qui a aidé Dark Vador à acquérir une armée de droïdes.



Le Free Comic Book Day est né aux États-Unis en 2002 pour promouvoir au départ, la culture du comics qui était alors en perte de vitesse. Il est arrivé en France en 2014, grâce à l'association BDCineGoodies qui a pour objectif de promouvoir la pop culture, plus particulièrement sous la forme de comics. Depuis bientôt trois ans, les lecteurs français ont la chance de plonger dans cet univers riche et coloré gratuitement dans les librairies qui participent à l'opération.

Des dizaines de comics en français et en anglais disponibles

Il y a 9 éditeurs français qui participent cette année au Free Comic Book Day : Bliss Comics, Panini Comics, Delcourt Comics, Glénat, mais aussi Panini et Urban. Panini Comics qui offre Star Wars – Docteur Aphra, Doctor Strange – Mystic Apprentice, mais aussi Urban qui fera sans doutes un tabac avec Wonder Woman : Year One, qui revient sur les origines de la célèbre Amazone et sa première année en tant que super-héroïne.

Si vous avez été déçu ou séduit par le film Power Rangers, sachez que Panini met à disposition la BD Mighty Morphin Power Rangers – Pink sur le Power Ranger Rose. Une occasion pour savoir plus sur l'une des héroïnes du film de Dean Israelite qui n'a pas su convaincre tous les fans. Des comics sont aussi disponibles en version originale dont un tome des Gardiens de la Galaxie, et le roman graphique Buffy : The High School Years dédié aux jeunes années de la tueuse de démons.