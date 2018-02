La plateforme Amazon Prime Video lance sa première fiction française

publié le 15/02/2018 à 11:31

Amazon se lance dans la comédie "made in France". Présent sur notre territoire depuis un an mais avec un faible catalogue de séries, le géant américain passe la vitesse supérieure. Amazon Prime Vidéo se lance avec les producteurs Newen (Plus belle la vie, Demain nous appartient) et Bavaria Films dans la création d'une comédie baptisée Deutsch-Les Landes.



Pour cette série composée de dix épisodes de 26 minutes chacun, la production a confié l'écriture aux scénaristes de Bienvenue chez les Ch'tis. Au casting, on retrouve Sylvie Testud, Marie-Anne Chazel et Roxane Duran.

Inspirée de la crise grecque, la fiction Deutsch-Les-Landes raconte l’histoire de Jiscalosse, village fictif du département des Landes. Un village au bord de la faillite dont la maire Martine, jouée Marie-Anne Chazel a vraiment besoin d’argent pour le sauver. "Il faut qu'elle trouve une solution pour renflouer son village".

Une coproduction franco-allemande avec Amazon

À l'image de Netflix, la plateforme Amazon travaille avec les producteurs locaux. On pourrait voir ça comme une façon délicate de s'introduire sur le marché français plutôt que de débouler avec une grosse production américaine. "Pour aller chercher de la croissance, il faut absolument qu'on augmente les coproductions et la distribution internationales. Il y a un vrai savoir-faire made in France, à nous de l'exploiter", affirme Fabrice Larue, le président de Newen.



Le tournage aura lieu dans les Landes vers Bordeaux. La diffusion de la série est attendue à la fin de l'année 2018 en France et en Belgique sur Amazon Prime Vidéo.

