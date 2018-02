"Bodyguard", le spectacle musical débarque à Paris

publié le 12/02/2018 à 10:50

Ouverture explosive. Déluge de lumières et de flammes ! Nous sommes projetés dans un concert de Rachel Marron, super-star de la pop aux 25 millions de disques vendus, au firmament de sa carrière. En sortant de scène, son équipe découvre une lettre de menace, dans sa loge. Qui a pu y pénétrer ? Son manager recrute alors Franck Farmer, un nouveau garde du corps. L'histoire reste inchangée mais la bande-son a été gonflée pour inclure d'autres succès de Whitney Houston.



Une trentaine d'artistes sur scène et deux chanteuses seulement. C'est en cela plutôt du théâtre musical, qu'une vraie comédie musicale. Pas de temps mort. C'est d'une fluidité assez épatante. Des panneaux mobiles ajoutent une vraie dynamique à l'intrigue. On passe d'une salle de répétition au manoir de la star, d'un studio d'enregistrement à un bar en quelques secondes. Deux heures de show où la star et son bodyguard se cherchent.

Valérie Daure dans la peau de Whitney Houston

Le spectacle est très fidèle au long-métrage de Mick Jackson. Bénoît Maréchal interprète le rôle titre, celui de Franck Farmer. La chanteuse Cylia est excellente dans le rôle de Nikky, la sœur de Rachel qui craque aussi pour le bodyguard. Quant à la star du spectacle, c'est l'artiste québécoise Valérie Daure qui fait le show, même si on n'arrive pas à oublier la puissante voix de Whitney Houston.

Le spectacle Bodyguard est à découvrir au Palais des Sports de Paris jusqu'au 11 mars. Avant une tournée dans toute la France dès le 19 mai avec des passages à Lyon, Nantes, Rouen, Toulouse, Dijon, Lille et Bordeaux.