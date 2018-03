C'est à lire : "Condor" de Caryl Ferey

publié le 26/06/2016 à 12:46

Condor : le nom de l'opération secrète menée hors de leurs frontières par six dictatures sud-américaines, dans les années 70. Bilan : des centaines d'opposants politiques en exil liquidés, avec la bénédiction de la CIA. Quarante ans plus tard, les hommes de Condor n'ont pas payé leurs crimes. Ils se sont reconvertis; comme au Chili, par exemple… Dans la sécurité portuaire ou les trafics divers et variés. Les métaux rares et la drogue, c'est ce qui paie le mieux…



À la Victoria, quartier ultra populaire de Santiago, plusieurs adolescents meurent d'overdose en quelques jours. Au lieu de la saloperie habituelle, ils ont sniffé de la pure. C'est fatal. Et intolérable pour Gabriela et ses deux amis, un prêtre et un projectionniste de cinéma. Ils sont pauvres et faibles. Pour les aider, ils sollicitent un riche et puissant : le très dilettante avocat Esteban Roz Tagle, fils de millionnaire et "spécialiste des causes perdues" au barreau de Santiago. Il carbure au Pisco Sour, se balade pieds nus et enchaîne les aventures d'un soir. Celle que lui propose Gabriela ira bien au-delà... jusqu'aux docks de Valparaison, où l'on décharge des poissons congelés farcis de cocaïne. Jusqu'au désert d'Atacama, merveille de la nature bourrée de très précieux lithium. Et jusqu'aux tortionnaires de la junte Pinochet, dont le Chili ne parvient pas à se débarrasser. Autant vous dire tout de suite qu'on ne revient pas forcément d'un aussi dangereux voyage.

Condor, la nouvelle et magnifique épopée sud- américaine de Caryl Ferey, est parue dans la série noire, chez Gallimard.