Grand Corps Malade s'aventure sur le terrain du chant avec "Plan B"

publié le 14/02/2018 à 10:59

Depuis douze ans, Grand Corps Malade slame avec talent. Ce rap parlé, découpé, très écrit, Fabien Marsaud à l'état civil, livre dans son nouvel album Plan B quinze morceaux tous réussis. Assurément son meilleur disque. Poétique, dense et mélancolique.



Grand Corps Malade marie son slam à des arrangements sud-américains. Et s'aventure pour la première fois sur le terrain du chant. L'artiste de 40 ans évoque au fil du disque sa passion des villes, sa mère, l'amour qui dure et ses souvenirs d'enfances qui forment des Acouphènes.

Ce nouvel album de Grand Corps Malade sort vendredi 16 février. Lui est déjà sur les routes. Il sera à Maubeuge le 22 février, à Issy-les-Moulineaux le 6 mars, à Marseille le 23 mai, et Salle Pleyel à Paris les 6 et 7 décembre.

Notre coup de cœur pour Pomme

Dans l'actualité également : la chanteuse Pomme. Elle défendra son premier disque intitulé À peu près jeudi 15 et vendredi 16 février au Café de la Danse, à Paris. C'est l'un de nos coups de cœur.



Pomme a 21 ans, une plume et une voix d'une maturité étonnante. Nous adorons sa collection de 13 chansons parue en octobre dernier. Une écriture ciselée, fragile et candide. Et une voix qui bouleverse. Un grain sublime. Une élasticité qui lui permet de jongler avec les graves et les aiguës comme dans sa chanson Même robe qu'hier.



Originaire de Lyon, elle a façonné ses chansons au fil de ses concerts dans les bouchons de la capitale des Gaules. Elle soigne particulièrement l'angle de ses chansons. Pour parler d'amour, elle utilise la jalousie ou compare un garçon à une ville, commente son propre enterrement pour évoquer sa peur de la mort, le tout dans une ambiance acidulée, éthérée, pop-folk.



À peu près est d'ores et déjà disponible. Pomme est en tournée. Elle chante ce mercredi 14 février à Metz, le 23 mars à Leognan, le 28 avril au Printemps de Bourges ou encore le 20 juin à la Cigale, à Paris.