publié le 13/02/2018 à 15:14

C'est la nouvelle idole des cours d'écoles. Karol Sevilla, l’héroïne de Soy Luna, une série Disney Channel qui cartonne partout dans le monde, débarque en France pour une série de concerts. La jeune star affole les compteurs : plus de 29 millions de téléspectateurs suivent ses aventures rien qu'en Europe. On dépasse largement les 100 millions dans le monde en comptant les 40 pays où la fiction est diffusée.



La série Soy Luna est une "teen-novela" née en Argentine. Elle raconte le quotidien de Luna Valente, une fan de patins à roulettes qui tente de trouver son équilibre au milieu d'une bande de copains et d'un passé douloureux. Celle qui incarne cette jeune fille aux multiples talents vit un rêve éveillé. "C'est réellement une immense opportunité, un rêve : devenir célèbre, être reconnue dans beaucoup de pays", confie Karol Sevilla. L'actrice mexicaine de 18 ans a pratiqué le roller cinq heures par jour pour rentrer dans la peau de son personnage.



Alors que la troisième et dernière saison de la fiction a été tournée, la comédienne entame une sorte de tournée d'adieu. "Sans les fans, nous ne serions rien", déclare la comédienne, un brin philosophe. Dans ce spectacle, on retrouve tout le casting de Soy Luna et les chansons de la série. Le show sera présenté dès le mercredi 14 février à Lyon et dans toute la France.

L'écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun publie La Punition chez Gallimard. Il ne s'agit pas d'un roman mais d'un récit purement autobiographique, celui des 19 mois de détention que le jeune Tahar, alors âgé de 20 ans, a passé dans un camp militaire en 1966.



Un témoignage exceptionnel et d'autant plus fort que Tahar Ben Jelloun n'a donc pu le mettre en mots qu'après 50 ans de silence. L'auteur et vainqueur du prix Goncourt en 1987 pour La Nuit sacrée raconte de quoi le régime marocain voulait le punir à l'époque.