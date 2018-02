"On n'est pas couché" : Fabrice Éboué se moque "des délires de complot"

publié le 04/02/2018 à 04:55

Dans son nouveau spectacle Plus rien à perdre, l'acteur et humoriste Fabrice Éboué n'hésite pas à être corrosif. Invité de l'émission On n'est pas couché du samedi 3 février, il est revenu sur les raisons pour lesquelles il se moque des théories du complot, lorsqu'il est sur scène.



"Je me suis vraiment contenté de recueillir ce que je trouvais sur YouTube, et j'ai trouvé des trucs hallucinants", a-t-il soufflé. "Internet est un média formidable, mais il faut faire le tri. Il y a des gens qui font leur nid de tout et n'importe quoi", a déploré Fabrice Éboué.

Il a ensuite tenu à donner un exemple. "Sur scène je raconte qu'il y a des gens qui expliquent la montée des eaux n'est pas créé par le réchauffement climatique, mais par le fait que l'on est de plus en plus nombreux et que donc les continents s'enfoncent. Au bout d'un moment on se demande si les gens sont vraiment sérieux", a-t-il soupiré.

Et pour l'humoriste de conclure : "On a tous des amis qui partent dans les délires de complot (…) ils finissent par t'appeler un matin en t'expliquant que Louis XIV était une femme."

> Fabrice Eboué - On n'est pas couché 3 février 2018 #ONPC