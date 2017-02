REPLAY - Au programme, le nouveau titre de Depeche Mode et l'exposition consacrée à Marilyn Monroe à Aix-en-Provence.

Musique

Depeche Mode, Bob Dylan, Roch Voisine et Blondie ont tous dévoilé leurs nouveaux titres cette semaine.

Crédit : RAFA RIVAS / AFP Depeche Mode a dévoilé le premier extrait de l'album "Spirit"

Exposition

Direction Aix-en-Provence, où le centre Caumont consacre une exposition à Marilyn Monroe. On y retrouve des documentaires, des chansons, et plus de 100 photos notamment celles de la dernière séance de la star, en 1962.

Crédit : Caumont centre d'art Marilyn, l'exposition "I Wanna Be Loved By You" à Aix en Provence jusqu'au 1er mai

Littérature

Les vacances de février approchent, une bonne occasion pour faire lire des livres aux enfants : Barracuda For ever de Pascal Ruter chez Didier Jeunesse et Bientôt amoureuse, texte d'Aurore Meyer.

Crédit : Didier Jeunesse / La Martinière Jeunesse "Barracuda For Ever" et "Bientôt amoureuse" sont des pépites jeunesse parfaites pour les vacances

