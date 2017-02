Vacances de février 2017 : deux livres pour occuper les enfants

Les vacances de février approchent, une bonne occasion pour faire lire des livres aux enfants.

publié le 03/02/2017

Les vacances de février démarrent ce soir pour la zone C et les vacances sont le temps de la lecture. Une première pépite s'appelle Barracuda For Ever et est signée Pascal Ruter. C’est à lui qu'on doit un autre chef d'œuvre de la littérature jeunesse Le cœur en braille, adapté récemment au cinéma par Michel Boujenah.



Pascal Ruter est un écrivain qui jongle avec les mots, parfois à la façon de Jacques Audiard, toujours avec une vraie sincérité sans tomber dans le graveleux. C'est presque cru, pas dans le mauvais sens, comme une mise à nu, il ne nous épargne pas, pas de fioriture. Les sentiments sont violents et nous, on prend ça en pleine poire, comme dans cet extrait : "À l'âge de 85 ans, mon grand-père Napoléon décida qu'il lui fallait se renouveler. Il traîna ma grand-mère Joséphine devant les tribunaux. Comme elle n'avait jamais rien su lui refuser elle se laissa faire (...) Ils divorcèrent le premier jour de l'automne"

Un grand-père qui fait les 400 coups

Nous voilà embarqués dans une histoire, une tranche de vie, celle de ce grand-père ancien boxeur, qui avait connu la gloire obscure des salles de championnats, les flashs qui crépitent, la joie brève des victoires et l'infinie solitude des vestiaires après les défaites. Ancien taxi-man qui par nostalgie sans doute n'avait jamais enlevé la plaque sur le toit de sa 404, une plaque dont seules les lettres T, A et I s'allumaient encore.



Napoléon, c'est le grand-père qu'on rêve d'avoir, celui des 400 coups, celui qui fuit le temps pour ne pas qu'il le rattrape, celui qui a décidé de faire table rase sans résoudre la vraie blessure profonde, le secret qui bouffe tout avec son fils qu'il a rebaptisé "la couille molle". Ce livre est autant une réflexion sur le temps qui passe que sur celui qui vient.



C'est un livre qui touche, parce qu'il vient fourrager au plus profond, dans les entrailles de la relation entre un grand-père et son petit-fils. Le livre vous renvoie à la figure ce temps que vous n'avez pas passé avec vos grands-parents. Didier Jeunesse, l'éditeur, fait quelque chose d'assez rare puisque ce livre bénéficie d'une double édition : une pour la jeunesse et pour les adultes avec une autre couverture chez Jean Claude Lattès. Mais pourquoi Barracuda For Ever ? Parce que ce Napoléon, ce grand-père qui ne veut pas se faire déporter en maison de convivialité croit se sentir pousser de nouvelles ailes et il a plus d'appétit qu'un barracuda, comme dans la chanson de Claude François.



Barracuda For ever de Pascal Ruter chez Didier Jeunesse.

Un livre pour les filles

Autre livre, autres émois. Après l'amour familial voici l'amour avec un grand A. Ca ne s'adresse qu'aux filles : Bientôt amoureuse. Pourquoi les filles ? Parce qu'il faut être honnête, quand on a 9 ans, en général les filles sont toujours des objets non identifiés pour les garçons, mais les filles, ça les travaille.



Bientôt amoureuse devient une bible qui explique comment faire pour le séduire et répond à leurs questions. Je ne suis pas amoureuse est-ce que c'est grave ? Je suis amoureuse de deux garçons en même temps que faire ? Et même les question secrètes comme la vraie technique du french kiss y figurent ! Ce guide s'adresse aux plus jeunes, vers 8-10 ans.



Bientôt amoureuse, texte d'Aurore Meyer avec des jolies illustrations signées Marygribouille c'est chez la Martinière jeunesse pour 10 euros.