C'est à lire : "Power Play" de Mike Nicol

publié le 18/03/2018 à 10:35

Titus Anders, Baasie Basson et Rings Saturen : au Cap, on les surnomme les "Intouchables". Pourtant, ce sont trois truands de haut vol, mais ils sont protégés par leur amitié et aussi par leur passé de combattants anti-apartheid. Ils ont donc la main sur divers trafics très lucratifs, en particulier celui des ormeaux, ces gros coquillages dont raffolent les Chinois.



Toute la production part là-bas. L’argent coule à flots et arrose les malfrats, les politiques, les flics et les douaniers. C’est parfait. Jusqu’au jour où le plus jeune fils de Titus Anders est retrouvé par dix mètres de fond, ligoté avec des ceintures de plomb.

Qui ose s’en prendre à l’Intouchable ? C’est une femme : elle s’appelle Tamora Gool. Elle est très belle, sans pitié et complètement cinglée. Elle vient des Cape Flats. Elle a grandi dans la violence et elle n’a peur de rien. Elle dirige le gang des Mongols et elle lance ses troupes à l’assaut du marché des ormeaux. C’est un choc frontal et d’une violence absolue. C’est une véritable hécatombe. Mais heureusement c’est bien plus que ça.

Car à travers cette bataille rangée, Mike Nicol décortique la réalité sud-africaine d’aujourd’hui : des élites corrompues, une police impuissante, des services secrets en roue libre et un pays à vendre au plus offrant. Il fait ça très bien, comme dans ses trois précédents polars. On ressort de là complètement essorés et terrifiés aussi. A coup sûr, Mike Nicol n’est pas subventionné par l’Office du Tourisme sud-africain !

"Power Play" de Mike Nicol Crédit : Seuil

Power Play, de Mike Nicol, est publié aux éditions Seuil.